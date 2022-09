Lob des Analogen : Schreib mal wieder!

Geheimnisvoll sind diese handgeschriebenen Liebesbriefe allemal. Wer sie wohl verfasst und wer sie versteckt hat? Irgendwann jedenfalls waren ein paar der Briefe, die einige Gäste im Grandhotel Tremezzo am Comer See in den Zwanzigerjahren geschrieben hatten, gesammelt und in der Bibliothek hinter einer Tapete versteckt worden. Einige trugen ein Datum, manche eine Unterschrift, doch wer sie für wen geschrieben hat oder warum sie im Hotel zurückgelassen wurden, weiß bis heute niemand. Ob sich die Briefeschreiber im Grandhotel zur heimlichen Liebschaft trafen, es der Beginn einer dauerhaften Liaison oder eine Amour fou war, auch das wird für immer ein Geheimnis bleiben. Erst in den Siebzigerjahren hatte man nach einer Renovierung zehn Liebesbriefe hinter der Tapete gefunden und sie bislang wie einen Familienschatz gehütet.

Intime Geständnisse gehören nicht ins Telefon

Erst jetzt entschied sich die Hoteleigentümerin Valentina De Santis, jeden Abend den Nachdruck eines ausgewählten Brieftextes zusammen mit einer Praline als Gute-Nacht-Gruß auf den Kissen der Gäste zu hinterlassen: „Du wirst da sein, nicht wahr? Unten, genau wie Du es versprochen hast? Du hast gelacht, als ich Dich ein zweites Mal gefragt habe, und ich erinnere mich jetzt an Deine Augen, als ich aus meinem Zimmer trete und in der Stille des Morgens die große Treppe des Hotels hinuntergehe.“ So beginnt einer der Briefe. Selbst hundert Jahre später sind noch immer die Gefühle der Liebenden beim Schreiben zu spüren, wie Küsse und Seufzer aus Tinte aufs Papier gebannt.

Besonders heute, am Tag des Briefeschreibens, ist es lohnend, sich daran zu erinnern, dass man solch intime Geständnisse vielleicht einmal nicht per Messenger-Chat übers Smartphone versenden sollte. Schließlich ist das Briefeschreiben auf Papier und mit Füller inzwischen so herrlich unzeitgemäß wie die Belle-Époque-Grandezza historischer Grandhotels, die aus einer Zeit stammen, als man in Hotels noch wohnte, statt bloß darin zu übernachten.

Vermutlich wird das handschriftliche Verfassen von Briefen bald komplett verschwunden sein, schon weil es dafür in unserer digitalen Nachrichtenwelt eines kurzen Innehaltens bedarf. Dennoch bleibt es eine schöne Vorstellung, dass jemand für einen eigens einen Briefbogen auswählt und darauf handschriftlich einen herzzerreißenden Text verfasst, dem man die Bemühung durchaus auch hundert Jahre später noch anmerkt. Treffender als ein uralter Slogan der Deutschen Post kann man es deshalb kaum formulieren: Schreib mal wieder!