Die Bougainvillea an der kopfsteingepflasterten Flaniermeile Pituba leuchtet violett, das Grün der Bromelien in den Gameleira-Bäumen schwebt vor den Fassaden in Pink, Türkis und Dottergelb. Die Abendsonne spiegelt sich in den Schaufenstern für Strandmode und Schmuck, die Kellner haben Stühle auf das Straßenpflaster gestellt. Jazzklänge aus der Jungle-Bar stimmen auf den noch jungen Sommerabend ein, ein Surfer mit von der Sonne ausgeblichenen Locken trägt sein Board unterm Arm: Itacaré ist das Klischee für brasilianisches Easy Living. Fast unwirklich schmiegen sich die Strände an den atlantischen Regenwald, die Wellen rollen perfekt auf den goldenen Sand. Deswegen kommen Menschen aus der ganzen Welt in das kleine Städtchen im Süden des brasilianischen Bundesstaats Bahia.



Doch an diesem Spätsommerabend im März fehlen die Urlauber, die 92 Prozent der Wirtschaft bewegen. Nicht die Brasilianer, die hatten bereits im Januar trotz Pandemie auf der Pituba gefeiert. Auch nicht die Europäer, die kommen eher im Juli und August. Wer in Itacaré jetzt gerade fehlt, sind die Israelis. Brasilien erlebt die bislang schlimmste Zeit der Pandemie: Mehr als 3500 Tote pro Tag, voll belegte Intensivstationen, fehlende Beatmungsgeräte und erst zwei Prozent der Bevölkerung haben die zweite Dosis der Impfung erhalten. In Den Haag ist Präsident Bolsonaro deswegen des Völkermordes angeklagt. In Itacaré sind, wie im ganzen Land, die Folgen zu spüren.