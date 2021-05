Mexiko : Nur diese Welle zählt

Die Besucher drängeln sich im Café Olé um die wenigen Sitzplätze, im Puerto Surf House sortiert ein Mann seine Wellenbretter, „Wilys“ Imbiss bietet seine Gästen schon am Morgen Fisch-Tacos, und für die Nacht lädt der Cactus Beach Club zur Party mit „Special Guests“. Blue Monday, Einlass ab 22 Uhr. Beste Partyzeit. Das Thermometer zeigt 40 Grad, unter den Strohdächern der Kneipen sorgen Ventilatoren für etwas Abkühlung. Sonnenschirme, Palmen und rot blühende Bougainvilleen bieten den jungen Touristinnen und Touristen ein wenig Schutz gegen die drückende Hitze.

Pandemie? Wer am Zicatela-Strand im südmexikanischen Puerto Escondido Entspannung sucht, vergisst schnell, dass die Welt ein Problem hat. Umarmungen, Küsschen, ein gemeinsames kaltes Bier – in dem Badeort vergnügen sich Urlauber aus aller Welt. Sie feiern, genießen die langen pazifischen Sandstrände, die viel Platz für alle bieten, oder surfen auf der berühmten Wellen. Die Welle von Zicatela gilt als einer der besten „beach breaks“ der Welt. Es sind Wellen, die sich nur wenige Meter vor dem Strand brechen und trotzdem beachtliche Höhen haben und Röhren bilden, die berüchtigten „pipes“. Zwischen Mai und Oktober sind sie im Schnitt zwei bis drei Meter hoch, an Spitzentagen wurden in Zicatela aber auch schon 40 Fuß gemessen – das sind 12 Meter.