Wenn Markus Burger zum Fenster hinausblickte, dann sah er ihn bei den Erlen stehen. Jeden Tag. Doch der 43-jährige Hüttenwirt musste warten. Weil der Hirsch noch kein Geweih hatte. Und einen Hirschen ohne Geweih, den schießt man nicht. Weidmannsehre. Burger lebt und arbeitet oben auf der autofreien Seiser Alm, ganz hinten drin im letzten Eck des Skigebiets. Die morgendliche Wintersonne strahlt das typisch helle Felsgestein der umliegenden Dolomitenformationen an: Langkofel, Plattkofel, Rosszähne, Schlern. Beim altertümlichen Florianlift steht minus 20 Grad Celsius auf der Anzeigetafel. Wurscht! Drinnen in der ofengewärmten Lounge des „Zallinger“ ist es kuschelig warm. Und denkt man sich die Skischuhe und die Landschaft vor dem Fenster draußen alles weg – das Kirchlein, eingeweiht anno 1858, eingebettet ins Winterwunderland, die Skispuren im Pulverschnee –, dann könnte man sich auch in einem New Yorker Co-Working-Space wähnen. Plätschernder Jazz.