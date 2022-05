Dann kommen die Rinder. Sie tauchen am Waldrand auf, und das müßige Treiben endet schlagartig. Die Mundari eilen zu den Pflöcken und warten dort mit den Seilen in der Hand darauf, dass jedes Tier seinen Platz findet und sich anbinden lässt. Obwohl der Strom der Kühe nicht enden will, verläuft alles reibungslos und ohne Hektik. Anschließend reiben die Männer liebevoll das Fell und die Hörner der Tiere mit der Asche des Dungfeuers der letzten Nacht ein. Die Asche, die so fein wie Talkpuder ist und als Antiseptikum dient, stäubt dabei im abendlichen Gegenlicht pfirsichfarben in die Luft. Vereinzelt werden die schwungvoll gebogenen Hörner des Lieblingstiers zudem mit Quasten verziert, die bei jeder Bewegung die Fliegen aus den Augen vertreiben. Stolz posieren die Eigentümer mit ihrem Liebling vor der Kamera und imitieren mit den Armen den Schwung der Hörner. Währenddessen wird der akkurat zu Kegeln aufgetürmte Dung angezündet; er ist in der Hitze so schnell getrocknet, dass er keinen Geruch entwickelt. Die in der untergehenden glutroten Sonne aufsteigenden Rauchschwaden hüllen das ganze Camp ein. Das zunächst noch warme Licht wird zunehmend kälter. Und kurz darauf bricht die Nacht herein.

Die blaue Stunde wird von den Frauen und Jungen genutzt, die Kühe zu melken. Uns wird die noch warme Milch zum Trinken angeboten. Sie ist rahmig und schmeckt herrlich. Je dunkler es wird, desto deutlicher werden die Flammen und die Glut sichtbar und leuchten die Köpfe der Rinder aus. Nun legen sich auch die Menschen ums Feuer, sei es auf einfachen Holzpritschen oder in der noch warmen Asche, unterhalten sich oder rauchen Shisha. Die Nacht verbringen sie wie ihre Tiere in unmittelbarer Nähe des Feuers, das sie vor den Moskitos schützt. Nachts schallt auf Hörnern gespielte Musik durch das Lager, und die Menschen singen in der Nähe der Feuer, bis sie unter dem Sternhimmel neben ihren Rindern einschlafen.