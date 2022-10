A m Anfang war alles eins. Menschen, Tiere und Pflanzen sprachen die gleiche Sprache. Jeder konnte sich in den anderen hineinversetzen, alle lebten in Harmonie. So erzählt es Kazike Gui Dessano am Rande des Rio Negro im Amazonasgebiet. So ähnlich steht es auch in der Bibel. An diesem Nachmittag erscheint die Welt am Rio Negro in Brasilien tatsächlich friedlich wie am ersten Tag. Der Fluss ruht einem See gleich, Baumriesen und Sonnenstrahlen spiegeln sich, Vögel kreischen, Grillen zirpen, und die Frösche quaken seltsam knarzend.

Kazike Gui hat in der hereinbrechenden Abenddämmerung Fackeln entzündet. Ein schmaler Weg führt zu einer palmwedelgedeckten Hütte, auf deren Stirnseite eine Anakonda gemalt ist. Gui begrüßt die Gruppe Flussreisender in Tukano, der Sprache seines Volkes. Gespannt lauschen die Besucher dem Mann mit Federkopfschmuck und einer Kette mit dem Zahn eines Jaguars – und noch gespannter, als er seine Rede auf Portugiesisch wiederholt. Was anderswo oft peinlich wird, der Besuch von Fremden in indigenen Dörfern, nimmt hier eine neue Wendung: Menschen begegnen Menschen, auf Augenhöhe, mit Identität und Kultur, anstatt einem exotischen Fotomotiv. Wenn der Kazike, der Anführer, die Touristen als „Gemeinschaft der Besucher“ anspricht, verhalten sich die so Geehrten respektvoll wie Teilnehmer eines Rituals.