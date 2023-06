Am Anfang, sagt David Collins, ganz am Anfang, also 2016, da sei es sehr schwierig gewesen, den Leuten verständlich zu machen, worum es ihm gehe. Und entsprechend zögerlich hätten sie reagiert, als er nach Wänden für sein geplantes „Street Art Festival“ suchte, für seine Idee, Farbe über der Stadt auszuschütten.

Da hätten die Hausbesitzer ein Mitspracherecht bei den Motiven verlangt und die Garantie, dass ihre Wand gleich nach dem Fest wieder im ursprünglichen Ton gestrichen würde. Aber dann, schon nach der ersten Veranstaltung im Sommer 2017, durften die Bilder doch allesamt bleiben, und heute, nur fünf Jahre später, stünden die Menschen bei ihm Schlange und bäten darum, dass er beim nächsten Mal doch bitte auch ihre Wand in Erwägung ziehe. „Wo gibt es das sonst schon“, sagt er und lacht, „dass man ein Fünfzigtausend-Dollar-Bild geschenkt bekommt – einfach so?“

Mehr als achtzig Fassaden sind in Darwin mittlerweile bemalt. Viele der Bilder sind etliche Stockwerke hoch, manche einen ganzen Straßenblock breit. Und es ist sicher nicht übertrieben, wenn man sagt, dass David Collins und sein Festival-Partner Jesse Bell der Stadt binnen kürzester Zeit ein neues Gesicht verpasst haben. Ein identitätsstiftendes Gesicht, wie er sagt. Immer wieder erzählten ihm Menschen, dass sie in der Stadt Umwege nähmen, um bestimmte Wandbilder zu sehen.

Und längst nutzt die Stadt die Bilder für ihre eigenen Marketingaktionen. Zugleich haben die Gemälde eine gewisse Dynamik in Gang gesetzt, denn dort beispielsweise, wo alles begann, in der Austin Lane, damals eine eher düstere Gasse, sind in die ehemaligen Lagerräume und Garagen mittlerweile Bars und Lokale eingezogen. Der Hinterhof der Stadt wurde zur coolen Location.

David Collins ist fünfundvierzig Jahre alt. In seiner Jugend war er in der Graffiti-Szene unterwegs, später wurde er Maler, aber das habe er aufgeben müssen, seit er das Festival organisiert. Dennoch sind seine Hose und das Hemd mit Farbe so überkleckert, dass ihm die Kleidung vor mancher Wand in Darwin als Camouflage dienen könnte. Ob es ein Bild von ihm gebe? Nein, winkt er ab, bloß nicht. Er wähle die Maler aus, da könne er sich unmöglich in die Liste schummeln.

Die Maler sucht er überall auf der Welt zusammen. Manche unmittelbar in der Region und dort auch in den Malwerkstätten der Indigenous People, worauf er besonders stolz ist – denn sie beschränken sich keineswegs auf die Ornamente ihrer vertrauten Malrichtungen, sondern bringen auch handfeste politische Botschaften an die Häuserwände. Andere Künstler lässt er aus Europa und Amerika einfliegen, darunter etliche, die in der Szene weltberühmt sind und deren Ideen weit über Fassadenverschönerung hinausreichen, etwa das Bild von Kitt Bennett.

Der Künstler aus Melbourne hat im vorigen Jahr ein fünfundsiebzig Meter langes Skelett auf einen Parkplatz gemalt, ihm dann sämtliche Eingeweide eingezeichnet und es anschließend bekleidet wie einen Touristen – mit Sonnenbrand. Auf Tiktok kann man das als Film betrachten, was schon jetzt zwei Millionen Besucher getan haben. Auch sonst ist man hier den neuen Medien gegenüber so offen wie der klassischen Kunst und nutzt etwa die Möglichkeiten der Augmented Reality. Dann steigt, kaum dass man das Handy auf die Bilder richtet, ein Pfau von der Hauswand auf und fliegt davon, oder eine Wasserschildkröte entschwebt mit langsamen Bewegungen in die Straße.

Alles prima also? Ein Problem, gesteht David Collins, gebe es, und die Stadtverwaltung werde allmählich nervös: Immer häufiger gingen Passanten rückwärts auf die Straße, um die Bilder aus der Entfernung zu betrachten. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis es kracht.

Information online unter www.darwinstreet­artfestival.com.au.