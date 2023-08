An einer kleinen Landzunge am weniger erschlossenen Nordufer der Halbinsel Bodrum endet die Reise an einer schmalen Straße. Hier, versteckt hinter einem mit Pinien bewachsenen Hügel mit Blick auf die tiefblaue Ägäis, liegt eine neue, ziemlich exklusive Oase, die ihre Besucher sofort einsaugt, der Lärm, das Geschubse und die Hektik der Strandpromenade scheinen Lichtjahre entfernt.

Das „Bodrum Loft“ wurde vor zwei Jahren eröffnet und ist wie andere Ferienresorts nur von Mai bis Oktober geöffnet – und ist doch ganz anders als die typischen Hotelanlagen auf der türkischen Halbinsel: Dieser Ort hier ist zurückhaltend und ruhig, wobei auf schlichten Luxus und Privatsphäre viel Wert gelegt wird. Inspiriert wurde es von dem Lebensstil, den die Menschen in Bodrum seit Jahrhunderten im Freien führen. So schuf das Istanbuler Architekturbüro Tabanlıoğlu eine moderne Version eines ägäischen Dorfs mit Flachdachhäusern und verwinkelten Gassen, das sich relativ nahtlos in die Landschaft einfügt und Nachhaltigkeit und Luxus in Einklang bringen möchte. Dafür wird großes Augenmerk auf die Natur gelegt. Auf dem weitläufigen, sechs Hektar großen Gelände stehen 36 private Villen, wobei die Gebäude etwa ein Drittel der Gesamtfläche einnehmen. Der Rest bleibt der Natur überlassen, soll nicht versiegelt werden. Eingebettet in felsiges Gelände mit Blick auf das Ägäische Meer öffnen sich die Wohnräume wie Aussichtsplattformen in die umliegende Natur. Umgeben sind sie von einem üppigen Wald aus Oliven-, Sandelholz-, Lorbeer-, Mastix-, Preiselbeer- und Zitrusbäumen.