Freitag, 20.32 Uhr, 21 Grad Celsius

Genau jetzt, wir haben extra noch mal auf die Uhr geschaut, geht die Sonne unter, und dieser Tag, der auf Meeresniveau am Playa do Fanabé begann und uns am Nachmittag auf 3600 Meter Höhe führte, klingt in diesem stillen Zwischenreich auf 1500 Metern aus – und zugleich, das sagt uns eine vage Vorahnung, verspricht die aufziehende Nacht zum Höhepunkt dieser einwöchigen Reise zu werden. Wir sind auf Teneriffa, am Kraterrand des Teide. Wir sind drüber und drunter.

Andreas Lesti Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.

Drüber, weil wir nach unten blicken, auf die Passatwolken, die wie Wellen an der Insel anbranden, auf die Küstenlinie und in die Ferne auf La Gomera und La Palma. Drunter, weil sich über uns ein wolkenfreier Himmel spannt, die Farben zwischen dunkelorange und lila changieren und im Westen die Venus als erster sichtbarer Himmelskörper aufblitzt. Die dunkelgrünen Pinien heben sich wie Scherenschnitte vom Himmel und der schwarzen Lavalandschaft ab. Die Kinder legen bereits die Köpfe in die Nacken, und es ist ein großes Glück, dass uns heute ein Mann namens José Antonio Páris begleitet. Wir machen einen Stargazing-Familienausflug, und José Antonio, unser Guide, sagt in sehr gutem Deutsch: „Zwischen Venus und Horizont müsste bald Merkur zu sehen sein.“