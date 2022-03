Aktualisiert am

See und Seide

Oberitalien : See und Seide

Hundertfünfzig Saisons und immer noch im Zentrum des Geschehens: Die Villa d’Este in Cernobbio auf einer alten Postkarte. Bild: picture-alliance

Drei Kilometer nördlich von Como befindet sich die Terrasse aller Terrassen. Vor dem altehrwürdigen Grandhotel Villa d’Este in Cernobbio, das in diesem Jahr seine hundertfünfzigste Saison feiert, kann man natürlich auch einfach einen Aperitif trinken und die dazu gereichten Nüsse gegen tieffliegende Spatzen verteidigen – viel Glück an dieser Stelle.

Vor allem aber kann man sehen und gesehen werden, und es ist immer etwas los. In unserem Fall eine italienisch-texanische Hochzeit, die vor al­lem aus großen Gefühlen, großer Torte und großen Roben besteht. Dazwischen pensionierte Engländer in gedeckten Farben, italienische Familien, Schweizer Ehepaare, und mit etwas Glück schauen George, Amal und die Kinder vorbei. George Clooneys Haus befindet sich nur ein paar Motorbootminuten seeaufwärts, und angeblich schätzt er das Hotelrestaurant „Grill“ sehr.