Wuhan am Jangtse : Und dazwischen regnet es

Wer nach Wuhan reist, muss nicht lange überlegen, womit der Tag beginnen soll. Die Stadt ist in ganz China bekannt für ihre Frühstückskultur. Als Wuhan im vergangenen Jahr wegen Corona 76 Tage lang von der Außenwelt abgeschnitten wurde, zeigten die Leute in anderen Teilen Chinas ihre Solidarität, indem sie im Internet ihre besten Wuhan-Rezepte teilten. Die berühmteste Spezialität sind die „Heißen trockenen Nudeln“ (Reganmian). Das sind alkalische Nudeln in Sesamsoße mit eingelegtem Gemüse.

Nur viereinhalb Yuan, knapp 60 Eurocent, kostet das Gericht im Traditionslokal „Sanzhen Minsheng Tianshi­guan“. Angeblich ist der Laden im Stadtteil Hankou so beliebt, dass die Wohnungen in seiner Umgebung besonders gefragt sind. Gemütlich ist es hier allerdings gar nicht. Das Lokal erinnert eher an die Kantine eines Staatsunternehmens in den siebziger Jahren. Genauso wenig serviceorientiert sind auch die Frauen hinter der Theke, die den Kunden grußlos das Essen rüberschieben. Den Wuhanern gefällt das. Die Stadt ist stolz darauf, bodenständig, unverstellt und ruppig zu sein. Das Fernsehen ist auch da. Der Staatssender der Provinz Hubei dreht gerade eine Kochsendung über Wuhans Frühstückskultur und hat dafür einen lokal bekannten Schauspieler engagiert. Er nennt drei Gründe, warum der unscheinbare Laden zu den besten der Stadt gehört. Erstens: die Auswahl. „Man kann hier dreißig Tage frühstücken, ohne zweimal das Gleiche zu essen.“ Zweitens: die lange Geschichte des Lokals: 60 Jahre. Und drittens: das „authentische Essen, das so schmeckt wie in unserer Kindheit“, sagt der Schauspieler Hu Lunbo, ein untersetzter Mann mit Undercut. Die Reganmian sind so etwas wie die Seele von Wuhan. Schon die jungen Leute, die während der Kulturrevolution aufs Land verschickt wurden, besangen die Nudeln, um ihr Heimweh zu lindern.