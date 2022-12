Das Chaos, das Feuerfische in der Karibik anrichten, ist vielschichtig: Fressen sie etwa zu viele Putzerfische weg, fehlt einer Menge anderer Arten die Hautpflege, Parasiten und Krankheiten breiten sich aus; vertilgen sie zu viele Papageienfische und andere Arten, die den Korallen die Algen abkratzen, droht das Riff zu ersticken – ganz abgesehen von dem schönen Sand, den die Papageienfische immerfort ausscheiden. Dass nicht ausreichend Fressfeinde wie im Pazifik zur Stelle sind, liegt an der notorischen Überfischung und auch daran, dass viele der größeren Räuber gar nicht wissen, dass der neue Fisch genießbar ist. Bis zu 15-mal so viele Feuerfische wie in ihrem ursprünglichen pazifischen Habitat wurden in der Karibik am Riff pro Hektar gezählt – und ohne natürliche Feinde frisst ein einziger Rotfeuerfisch in nicht einmal fünf Wochen fast 80 Prozent des Jungfischbestands eines Riffs, wie Wissenschaftler herausgefunden haben.



Auf der honduranischen Insel Roatán hatte man eine Zeit lang damit experimentiert, Haien und Muränen harpunierte Feuerfische zu füttern, um sie auf den Geschmack zu bringen, aber inwieweit das Erfolg verspricht, ist noch nicht geklärt; Callistus ist skeptisch. Mittlerweile werden überall im Westatlantik, von Florida bis zur venezolanischen Küste, Feuerfisch-Wettbewerbe veranstaltet und regelmäßig stolze Summen ausgelobt: für die meisten Exemplare bei einem Tauchgang, für das größte und das kleinste Tier und in vielen Kategorien mehr. Geübte Taucher schaffen Hunderte von Tieren am Tag, denn oft hängen die Riffräuber in kleinen Gruppen ab – besonders schnell können sie nicht schwimmen, aber schlau genug sind sie, um sich in Höhlen und Überhängen an der Decke zu verstecken. Genau in einem solchen Versteck wurde Callistus Jackson bisher am heftigsten gestochen. Ein paar Wochen ist es nun her, aber er erinnert sich noch gut an die Schmerzen. „Ich wollte gerade einem Taucher einen kleinen Fangschreckenkrebs zeigen und ein bisschen aus der Höhle hervorwedeln, als mich etwas in den Handrücken stach.“ Später an Land ist sein Unterarm auf Partyluftballongröße angeschwollen, wie Fotos zeigen. „Ich denke, es war so schlimm, weil der Fisch sich aktiv verteidigt hat.“ Wenn man sich an dem Stachel eines bereits harpunierten Fisches pikst, sei das weniger schlimm. Wie ein Wespenstich.