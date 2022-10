B eethoven würde staunen. „Für Elise“, sein weltberühmtes Klavierstück in a-Moll, ist in Sri Lanka ein Gassenhauer. Oder besser gesagt ein akustischer Bäckersgruß, denn mit dieser Melodie kündigt sich alltäglich der Lieferservice für frisches Brot an. Sei es an der Südküste, im teegrünen Bergland oder dem hohen Norden, überall knattern die dreirädrigen Tuk Tuks durch die Straßen, während „Elise“ aus ihren krächzenden Lautsprechern plärrt. Schon frühmorgens sind die „Choon Paan“-Lieferanten unterwegs, wie sie im Volksmund heißen – was so viel wie „klingendes Brot“ bedeutet –, und übernehmen zuweilen den Weckruf.

Doch seit einigen Monaten erinnert das Beethovenstück auch schmerzhaft an die extrem gestiegenen Lebensmittelpreise. „Ich ,muss heute das Dreifache von früher verlangen, denn ein Kilogramm Mehl ist viermal so teuer geworden“, klagt Mayurathan Gunaratnam, der in Jaffna an der Nordspitze Sri Lankas die populäre Muthiah Bakery führt. Voriges Jahr kostete ein Laib Brot noch 65 Rupien, damals umgerechnet 30 Cent. Jetzt sind es rund 200. Das mag für Europäer noch immer wenig Geld sein, aber auf der Tropeninsel, wo Lehrerinnen und Lehrer gerade mal 140 Euro im Monat verdienen, macht das einen gehörigen Unterschied. Schuld an der Kostenexplosion ist unter anderem der Ukrainekrieg, denn fast die Hälfte des Weizens wird aus Russland und dem osteuropäischen Land importiert. Das spürt Mayurathan auch an der Kasse. „Die Zahl der Kunden ist um ein Drittel gesunken, heute beliefern nur noch 12 anstelle von 32 Tuk Tuks das Umland mit unserem Brot“, klagt der 26-Jährige.