Kreta : Abschied für immer

Es ist früh, als wir nach Spinalonga übersetzen, Himmel und Wasser sind noch rosafarben getönt, die Sonne steht tief, und die Insel liegt wie eine dunkelgraue Schildkröte im Meer. Wir kommen näher, Rena und ich, die Felsen und Gebäude wirken abweisend im kalten Morgenlicht. Aber besser, man ist früh dran und macht sich auf den Weg, wenn die Sonne noch Anlauf nimmt. Später wird spätherbstliche Mittagshitze auf die kleine, karge Insel brennen, sie strahlt sandfarben, überwuchert von dürrem Gras, Meer und Himmel glänzen hellblau, und man will nichts lieber, als stundenlang selbstvergessen in diesem Meer zu dümpeln. Und am allerliebsten in einem Jahr, in dem man vor lauter Ansteckungsgefahr keine große Gelegenheit hatte, irgendwo zu dümpeln, geschweige denn in einem halbwegs warmen Ozean.

Am Nachmittag werden die Farben immer wärmer, bis zum Abend, wenn sich alles in Violett auflöst. Vom Hotelbalkon aus sehe ich Spinalonga zu allen Tageszeiten, und der Anblick wird einem nie langweilig. Auch wenn es seltsam anmutet, beim Frühstückskaffee oder beim Abenddrink ausgerechnet auf eine ehemalige Lepra-Kolonie zu schauen.