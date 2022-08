U nkel? Nicht unbedingt ein Name, der jedem geläufig ist. Und nur die wenigsten werden damit ein konkretes Stadtbild verbinden. Gerade einmal fünftausend Menschen leben dort. Aber unter den Bürgern waren so viele Prominente, ob Dichter, Schriftsteller, Intellektuelle, Politiker oder Vorstandschefs börsennotierter Unternehmen, dass der spanische Ministerpräsident Felipe González dem Rheinstädtchen im Jahr 2011 zur Eröffnung des Willy-Brandt-Forums mit auf den Weg geben hat, es solle „ein Weltdorf“ werden. Bis es so weit ist, firmiert die nördlichste Gemeinde von Rheinland-Pfalz als „Kulturstadt am Rhein“. Was nicht die schlechteste Wahl ist.

Mit der Gründung der Dachmarke 2012 nahm ein Strukturwandel an Fahrt auf, der Unkel aus der Schockstarre erlöste, in die das Städtchen nach dem Ausbleiben der Kegelklub- und Tanzveranstaltungstouristen seliger Wirtschaftswunderjahre versunken war. Zehn Jahre später ist die eingeläutete Wende zu einem Qualitätstourismus mit den Standbeinen Kultur und Natur auf gutem Weg. In der Altstadt wurde kräftig saniert und der Leerstand deutlich reduziert. Das Willy-Brandt-Forum und nicht zuletzt die vielen großen Namen früherer Bewohner ziehen Kulturreisende an. Der Rheinsteig, der Rheinuferradweg und die direkte Nähe zu den Naturparks Siebengebirge und Rhein-Westerwald locken Aktivurlauber. Eine Reihe von Veranstaltungen setzt über die Saison verteilt Höhepunkte. Die „Offenen Ateliers“ locken Anfang Mai in Ateliers und Werkstätten. Zu Pfingsten belebt der Open-Air-Markt „design+gestaltung am rhein“ die Rheinpromenade. Zum sommerlichen Straßenmusikfestival „Ars Fontana“ werden Fachwerkgassen und Plätze der Altstadt zur Bühne von Chören, Bands, Solisten. Die „Kunsttage Unkeler Höfe“ setzen im September zeitgenössische Kunst vor denkmalgeschützter Bausubstanz in Szene.