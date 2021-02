Bay Area : Provisorien als Dauerlösung

Vor der Skyline von San Francisco: Die Schönheit der Natur und die Freude am Leben setzen sich auch in Krisenzeiten durch. Bild: AP

Das Elend beginnt kurz hinter der Richmond Bridge, einer der schönsten aller kalifornischen Brücken, die, gewunden wie ein vergessener Bindfaden, fast neun Kilometer lang übers Wasser führt. Es beginnt mit dem Abfall, der plötzlich links und rechts der Straße liegt, pralle Müllsäcke, zahllose Flaschen und Trinkbecher, Autoreifen, einmal ein Stuhl. Auf halber Strecke die ersten Behausungen, vereinzelt zunächst, dann immer mehr, je näher man Berkeley kommt: Zelte, Planen, Verschläge und Müllberge auf den kleinen Rasenflächen an den Autobahnausfahrten, darin Menschen, die tagsüber schlafen, um nachts, wenn es drauf ankommt, wachsam zu sein.

Die slumartigen Ansammlungen an den Autobahnauffahrten sind nichts Neues für die Gegend. Auch die Zelte, die allabendlich mitten in der Stadt auftauchen, kennt man hier schon seit langem. In den letzten Monaten jedoch begegnet man dem Elend überall: im Niemandsland zwischen den Städten, in den Vororten, im Zentrum von Oakland, Berkeley und San Francisco, wo es umso mehr auffällt, als es an die Stelle der normalen Betriebsamkeit gerückt ist.