Wer in diesem Sommer auf Last-minute-Angebote hofft, könnte enttäuscht werden. Vor allem in Griechenland und Portugal wird es eng.

Wenn Nordrhein-Westfalen am 22. Juni als erstes Bundesland in die Sommerferien startet, dann werben Veranstalter und Reisebüros wieder mit Last-minute-Schnäppchen. So versuchen sie, Restplätze noch zu verkaufen. Doch wer auf Superangebote hofft, der könnte enttäuscht werden. Auch in diesem Sommer wird es Reisen für Kurzentschlossene geben, schätzen Experten. Wegen der hohen Nachfrage nach der Pandemie und geringerer Kapazitäten werden sie aber nicht viel günstiger sein als jetzt. Auch die Auswahl schrumpft. Wer kurzfristig noch buchen will, der muss sehr flexibel sein, was Urlaubsziel, Reisezeitraum und Unterkunft angeht.

„Kurzfristangebote wird es immer geben, aber die Gleichung Last minute ist gleich Superschnäppchen geht in diesem Jahr nicht ganz auf“, sagt Aage Dünhaupt von Deutschlands größtem Reiseveranstalter TUI. „Erstens, weil es sehr viele Frühbucher gibt.“ Das liege daran, dass sich die Menschen nach der Pandemie und in Zeiten des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine nach Sicherheit sehnten. „Zweitens, weil die Hoteliers wissen, dass es derzeit immer jemanden gibt, der auch in letzter Minute noch einen guten Preis zahlt.“ Dazu kommt: Wie fast alles ist Urlaub teurer geworden. Das liegt unter anderem an den gestiegenen Energiepreisen und hohen Personalkosten.