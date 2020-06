Sommerserie „Ortsmarke“ : Viel mehr als ein Spiel

Der Schandmantel ist eine hölzerne Tonne, die sich die armen Teufel überstülpen und auf ihren Schultern durch die Straßen Ravensburgs schleppen mussten. Doch sie waren keine wandelnden Werbetrommeln, sondern die Schande ihrer Stadt, wobei die Delikte der Delinquenten detailliert in Wort und Bild auf der Tonne aufgelistet sind. Säufern und Raufern, Fluchern und Spielern, Kraut- und Rübenräubern, Fisch- und Grasdieben, Baum- und Holzschädigern wurde der mobile Pranger übergestülpt, und wenn ihre Schuld besonders schwer war, mussten sie auch noch eine halbzentnerschwere Eisenkugel hinter sich herziehen. Heute regelt das Strafgesetzbuch solche Angelegenheiten, und der Schandmantel steht nicht mehr zur Abschreckung, sondern nur noch zur Anschauung im Humpis-Quartier, dem Museum für Stadtgeschichte, das dennoch eine klare Botschaft für seine Besucher bereithält: Heute wäre es eine Schande, Ravensburg links liegenzulassen und es nur für den Namenspatron von Herrn Malefiz und Konsorten zu halten.

„Stadt der Spiele“ nennt sich Ravensburg, aber noch lieber „Stadt der Türme und Tore“, weil sein Zentrum eine architektonische Schatzkammer voller Kostbarkeiten aus Spätgotik und Renaissance ist, von keinem Krieg geschändet, von kaum einer Nachkriegsscheußlichkeit verschandelt, fast vollständig so erhalten, wie sie Matthäus Merian im siebzehnten Jahrhundert ins Kupfer stach, und überragt von zehn prachtvollen Türmen, die nicht etwa Kirchtürme sind, sondern ketzerisch das viele Geld der Ravensburger Kaufleute bewachten.

Zum Veitstanz will niemand gebeten werden

Der mächtigste Turm ist der fünfzig Meter hohe, 1552 errichtete Blaserturm am Marktplatz, der unumschränkte Herrscher der Altstadt und zentrale Wach-, Uhren-, Späh- und Feuermeldeturm, dessen letzter Blaser – so hießen die Turmwächter – erst 1911 den Dienst quittierte. Sein ebenso hoher Zwillingsbruder ist der Mehlsack am Fuß des Burgbergs, der so weiß und rund wie ein Sack Mehl ist und weit genug in den Himmel ragt, um ins Innere der früheren Ravensburg hoch über der Stadt spähen zu können. Deren Bewohner, raubritterliche Landvögte im Dienste illustrer Geschlechter wie der Welser, Staufer oder Habsburger, wollten den Ravensburger Bürgern ständig an die Geldsäcke, und wenn es wieder einmal so weit war, konnte der Turmwächter rechtzeitig Alarm schlagen. Im sechzehnten Jahrhundert wurde die Ravensburg nach dem heiligen Veit umbenannt, einem der vierzehn Nothelfer der katholischen Kirche, der etwa bei Epilepsie angerufen wurde, weswegen die Krankheit einst Veitstanz hieß. Doch da war Ravensburg längst schon so stolz und reich, dass es seinen eigenen Namen um keinen Preis hergegeben hätte.

Diesen Stolz sieht man der Stadt auch nach einem halben Jahrtausend noch an – all den prachtvollen Patrizierhäusern mit ihren Erkern, Gauben und Arkaden, ihren Stufengiebeldächern, Schießschartenfenstern und Blendfassaden, hinter denen das ordinäre Fachwerk verborgen wurde; oder dem Depot der Gerber mit seinen Trompe-l’œil-Malereien im „welschen Stil“, die den Schlössern der Loire die Honneurs machen; und erst recht den prunkvollen Stadtwappen, mannsgroß, blattvergoldet, bürgerstolz, in denen der Doppeladler des Kaisers auf Augenhöhe und in derselben Größe dem Ravensburger Doppelstadttor gegenübersteht. So unversehrt, geschlossen und harmonisch ist dieses Ensemble, so sehr Zeugnis der verlorenen Schönheit unserer Städte, dass wir am liebsten alle unbelehrbaren Neonazi-Hohlköpfe zu einer Doppelstädtereise nach Ravensburg und ins benachbarte, während des Zweiten Weltkriegs wegen seiner Rüstungsfabriken restlos zerbombte und danach mit liebloser Not wieder aufgebaute Friedrichshafen verpflichten würden. Dann begriffen sie vielleicht, was sich Deutschland angetan hat.