Sommerserie, fünfter Teil : Wir sind die Hummel unter den Moskitos

Wo ist man im Leben falsch abgebogen, wenn man morgens um kurz vor sieben Uhr in einer Halle in einem Gewerbegebiet kurz vor Aschaffenburg sitzt, aus den Lautsprechern Eros Ramazotti dröhnt und auf einer Großleinwand Werbung für einen „Sommer in Lübeck“ läuft, drei Tage, 299 Euro, oder doch lieber Papenburg, das gibt’s schon für 269 Euro. Sommer in Papenburg, da hat auch noch keiner Lieder drüber geschrieben, denke ich, vermutlich nicht einmal Gedichte. Ich traue mich nicht, noch einen Kaffee zu bestellen, weil es jederzeit losgehen kann, deshalb sitze ich auf meinem Korbstuhl und starre auf die Großleinwand, sieben Tage Wintermärchen im Erzgebirge inklusive Fahrt mit der Fichtelbergbahn. Klingt mittelverlockend, aber wenigstens hat man hinterher keine Flugscham. Zwei Gruppen sind wir, lose in der mediterran dekorierten Halle verstreut, einmal Ludwigsburg und einmal Buga in Heilbronn. Ich bin Gruppe Buga, 69 Euro im Bistrobus.

Punkt sechs Uhr früh stand ich am Frankfurter Hauptbahnhof, um von meinem schon sehr wachen Zubringerfahrer abgeholt zu werden. Der Transfer nach Kurzvoraschaffenburg ist im Preis inbegriffen, dafür erfuhr ich alles über das Leben des Apothekersohns und zwischenzeitlichen Profifußballers, der dann in Taxiunternehmer machte und heute vor allem Piloten und Stewardessen fährt, wie er mir äußerst ausführlich darlegte, während wir über die A3 brausten. Irgendwo im Rodgau konnte man sehr günstig tanken, ich bekam einen Kaffee ausgegeben, weil ich immer noch mitleiderregend müde aussah, dann holten wir vor einer Einkaufspassage, die Rodgau-Passage hieß und auch so aussah, ein älteres Ehepaar ab. Der Herr mit Hütchen hatte die „Offenbach Post“ unterm Arm, dreiundsechzig Jahre lang verheiratet, er aus Jügesheim, sie aus dem Sudetengau. Was man alles erfährt heute Morgen, die beiden sind deutlich gesprächiger als ich. Jetzt ist die von der Leyen auch noch Chefin von Europa, beklagt der Fahrer, dabei kriegt die nicht mal die Gorch Fock in den Griff, und die Pflegekräfte, und die Umwelt, das wird für unsere Nachkommen noch die Hölle auf Erden mit dem ganzen Klima.