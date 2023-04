Sonne, Strand – und Soldaten. Wer in den Osterwochen die sanfte Brise an der Karibikküste Mexikos genießen wollte, musste hinnehmen, dass bewaffnete Uniformierte den Traumurlaub zwischen Palmen, türkis-farbigem Meer und Badetüchern etwas trübte. In Cancún, Tulum und anderen Orten der Halbinsel Yucatán patrouillierten in den vergangenen Feiertagen Heerscharen von Soldaten, wie auch an der Pazifikküste in Acapulco und vielen weiteren Stränden des Landes.

Insgesamt 8524 Soldaten sollten während der Ostertage in den Urlauberhochburgen und auf den Durchgangsstraßen für Sicherheit sorgen, unterstützt von Hubschraubern, Booten und weiteren Armeefahrzeugen. Die meisten Kräfte schickte die Regierung an die vom internationalen Tourismus geprägte Riviera Maya im Bundesstaat Quintana Roo. „An allen Tagen sind Sicherheitskräfte an unseren Stränden und beobachten Bars sowie Diskotheken“, versprach die Gouverneurin Mara Lezama. Ergänzend publizierte sie wenig einladende Fotos: Männer in Tarnuniformen, mit Helmen und Sturmgewehren zwischen Frauen, die in Bikinis im Meerwasser flanierten.