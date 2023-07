Es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche Thesen dazu, was man in den Ferien mit den Kindern machen soll. Die erste ist knapp zusammenfassbar und lautet: gar nichts. Die Kinder beschäftigen sich selbst, sagen die Vertreter dieser These, sie finden Treibholz am Strand und bauen mit anderen Kindern etwas, oder sie ziehen durch die Dünen und sammeln Pinienzapfen, jede Art von Programm sei eigentlich überflüssig.

Die Vertreter der These, dass man Kinder beschäftigen muss und ja auch Ferien mache, um etwas mit ihnen zu tun, legen teilweise militärisch durchgetaktete Marschpläne vor: morgens Riesenrutsche, dann Hüpfburg, dann Schnorchelausflug, abends Erlebnisgastronomie und so weiter. Manche Väter freuen sich schon Wochen vor Beginn der Ferien sehr aufs Sandburgenbauen und belegen erhebliche Anteile des Kofferraums mit klappbaren Spezialschaufeln; oft sieht man sie Areale von der Größe eines halben Supermarktparkplatzes mit Kanalsystemen und Burgen ausheben und drohend mit dem Klappspaten fuchteln, wenn wieder ein am Meer entlangtrottender Teenager in der altersüblichen verstrahlten Unachtsamkeit eine aus feuchtem Sand liebevoll hergestellte Kopie der Sagrada Família zertreten hat. Die Väter graben oft länger, als die Aufmerksamkeitsspanne des zum Buddeln mit angetretenen Kindes reicht, das längst schon wie ein dösender Leopard mit herunterhängenden Armen und Beinen auf dem krummen Ast einer am Dünensaum wuchernden Kiefer hängt und in die Sonne blinzelt. Am Strand kann man immerhin viele Dinge tun, die man nicht so gut tun kann, wenn man zu Hause bleibt: bis zum Bauch im Wasser stehend Beach Ball spielen, Drachen steigen lassen oder abends Feuer machen und Fische grillen – alles nicht so einfach, wenn man in den Ferien zu Hause bleibt oder die Eltern lieber in Städten Urlaub machen, weil sie Strand im Sommer zu überfüllt und zu heiß finden. Aber was tut man stattdessen? Zum Beispiel ins Museum gehen.