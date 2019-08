Wenn das kein schlechtes Omen ist: Kurz nach dem Aufbruch an diesem sonnigen Freitagmorgen um sechs gerät der Wanderer schon auf die schiefe Bahn. Hinter Marienleuchte ist der Deich zur Meerseite hin schräg geteert, und das macht das Gehen etwas ungewöhnlich. Andererseits hat er nicht die geringste Eile. Fünfundsiebzig Kilometer Strecke liegen vor ihm, immer im Uhrzeigersinn um Fehmarn herum, immer das Meer zur Linken. Erst vor zwei Wochen haben ein paar Langstreckenläufer diese Runde in zehn Stunden und einundzwanzig Minuten bewältigt. Ihn plagt in dieser Hinsicht keinerlei Ehrgeiz. In zwei Tagen sollte es zu machen sein, es bleibt lange hell im Sommer. Und werden es drei, spielt es auch keine Rolle.

Erst einmal heißt es ankommen, loskommen, hereinkommen. Am Strand von Marienleuchte ist weiträumig die übliche Senioren-Morning-Crew unterwegs: die beiden Angler, die das Leben Gleichmut gelehrt hat, die Dame mit den weißgoldenen Löckchen und dem rheumatisch hinkenden Hund, der alte Herr, der sich vom täglichen Frühbad im kalten Wasser noch immer ewige Jugend verspricht. Um diese Zeit grüßt man sich noch, selbst dem Griesgram auf dem klapprigen Fahrrad lässt sich ein geknurrtes „Moin“ abringen. Frischgeschorene Schafe glotzen, ihre Lämmer flüchten blökend zu Mama. Hinter ihnen am Himmel drehen sich große, weiße Mercedessterne: Die siebzig Windkraftanlagen sind längst die modernen Wahrzeichen Fehmarns geworden.