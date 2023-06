Wenn man jemandem in Cincinnati zum ersten Mal begegnet und sagt: „Ich bin Deutsche“, erhält man darauf oft eine erstaunliche Antwort. „Me too!“, schallt es einem freudig-stolz in breitem Amerikanisch entgegen. Und bevor man sich über die Aussage wundern kann, weil die einzigen Worte, die das Gegenüber in seiner vermeintlichen Muttersprache beherrscht, „bitte“, „danke“ und „Bayern München“ sind, klappt der Gesprächspartner auch schon die Ahnentafel auf, in der es vor Zimmermanns, Kepplers, Hubers oder Haucks nur so wimmelt.

Judith Lembke Redakteurin im Reiseblatt.

Beim zweiten Mal überrascht uns die Antwort schon nicht mehr so sehr. Erstens, weil uns überall in der Stadt deutsche Namen und Spuren begegnen. Und zweitens, weil die Bewohner so stolz auf ihr Erbe sind, dass sie ihm mit mehr als vierzig deutschen Vereinen und zehn Oktoberfesten – unter anderem dem größten außerhalb Münchens – huldigen.