Wintersport : Skitour oder Skilift?

Unter Skifahrern gibt es solche und solche. Die einen lassen sich bequem von Seilbahnen und Liften auf den Berg bringen, die anderen steigen in der Hoffnung auf unberührten Pulverschnee die Hänge hinauf oder begreifen es als Work-out am Pistenrand und behaupten hinterher auch noch, wie gut sie sich dabei fühlten. Skitour ist die ursprüngliche Version des Skisports.

Weil die Menschen in Bayern im vergangenen Winter nur in Skigenuss kamen, wenn sie sich auf schweißtreibende Skitour machten – die Seilbahnen waren geschlossen, ein Ausweichen nach Österreich wegen des Corona-Grenzregimes nicht möglich –, stürmten allein im Dezember 2020 über 25.000 Tourengeher das Skigebiet von Garmisch-Partenkirchen. So viele wie in den Jahren zuvor in einer ganzen Saison. Insgesamt sollen es im vergangenen Winter am Fuß der Zugspitze 70.000 gewesen sein. Und auch abseits der Skigebiete bildeten sich in Tourengebieten, in denen man vorher meist allein unterwegs war, im vergangenen Winter kilometerlange Autoschlangen, weil die Parkplätze überfüllt waren.

Trend zu sanften Wintersportarten

Das war Wasser auf die Mühlen derer, die Skitourengehen schon lange vor der Pandemie als sanfte Tourismusalternative zum Pistenrummel propagierten. Vor allem das Energie-Argument führen sie gerne ins Feld. Tourengeher brauchen keine Seilbahnen und auch keinen technisch erzeugten Schnee. Letzteres stimmt angesichts der Massen an Pistentourengehern nur bedingt. Und schließlich sollte nicht vergessen werden: Der Hauptanteil an CO2-Emissionen beim Skiurlaub entfällt auf die An- und Abreise mit dem Auto.

Skitour statt Skilift – ist das aber überhaupt realistisch? Skitourengehen ist längst ein Lifestyle. 600.000 bis 700.000 Skitourengeher soll es in Deutschland und Österreich mittlerweile geben – jeweils. In Deutschland waren es laut Deutschem Alpenverein vor zwanzig Jahren nur rund 200.000. Im Sportfachhandel in Garmisch-Partenkirchen erfahren wir, dass das Geschäft weiterhin brummt: „Die Nachfrage ist unverändert hoch. Es scheint ein allgemeiner Trend zu sanften Wintersportarten da zu sein“, erklärt Hans Conrad, von dem es in der Branche heißt, er sei Europas größter Skihändler. Der Trend wird sich vermutlich sogar verstärken: In vier Jahren wird Skibergsteigen eine olympische Disziplin sein. Zur Freude der Ausrüstungshersteller: Allein in Österreich wurden laut Verband der Sportartikelerzeuger und Sportausrüster Österreichs im vergangenen Winter fast 300.000 Paar Alpin- und 77.000 Paar Tourenski verkauft. Zum Vergleich: In der Wintersaison 2018/19 waren es 50.000 Paar Tourenski. Das jährliche Marktpotential der europaweit verkauften Tourenski beziffert Christoph Engl, der CEO der Südtiroler Oberalp-Gruppe, zu der auch die Marken Salewa und Dynafit gehören, auf 500.000 – eingerechnet die Hybridmodelle, die sich auch als Abfahrtsski eignen.