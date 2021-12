Ischgl hat wieder geöffnet : Skifahren mit neuer Variante

Ischgl im Dezember 2021. Es ist Tag sieben nach dem Ende des vierten Corona-Lockdowns in Österreich. 1011 Tage sind vergangen, seit das Dorf in Tirol auf der ganzen Welt zum Sinnbild wurde für misslungenes Corona-Krisenmanagement. Zu Unrecht offenbar. Vor wenigen Wochen wurden die Ermittlungen gegen fünf Amtsträger in Tirol eingestellt. Laut Staatsanwaltschaft konnte keine „Vertuschung“ festgestellt werden, im Gegenteil: Es sei auf „sämtliche Hinweise reagiert“ worden. Wir sind zum „Lokalaugenschein“ gekommen, wie das in Österreich heißt. Es ist der erste touristische Samstag, den Ischgl nach dem 13. März 2020 erlebt. Im vergangenen Winter hatte Ischgl gar nicht erst aufgemacht. Nun stellen sich viele Fragen: Fährt überhaupt jemand nach Ischgl? Kommen nur Katastrophentouristen? Gibt es Après-Ski? Und wie viel ist vom Skilauf, wie er früher einmal war, noch übrig?

Schon bei der Ankunft im Paznauntal die erste Überraschung. Der Parkplatz der Silvrettabahn ist um 10 Uhr voll belegt. Das hatten wir nicht erwartet. Es sind viele deutsche Kennzeichen: Stuttgart, Heilbronn, Frankfurt, Passau, Düren, Berlin. Ein paar Dänen und Niederländer sind auch dabei. Den besten Überblick hat der Parkplatzeinweiser. Er habe festgestellt, dass auch aus dem Tiroler Unterland etliche gekommen sind, aus Innsbruck und der Kufsteiner Gegend. Nur knapp weniger Skifahrer als im Dezember 2019, vor Corona, werden es an diesem Wochenende sein, heißt es später von offizieller Seite.

Nicht ohne Personalausweis

Alles also so wie immer? Nicht alles. „Vergesst den Personalausweis nicht“, ermahnt ein Vater die halbwüchsigen Kinder. Ohne 2-G-Nachweis und Personalausweis gibt es keinen Skipass. Das wird an der Kasse genau geprüft. Deshalb steht man auch 45 Minuten in der Schlange. Schilder fordern zum Abstandhalten auf. Doch die Menschen drängen auf die Piste. Es ist wie zu Hause im Supermarkt. Soll ja schließlich kein anderer eine Lücke nutzen, um sich vorzudrängen. Immerhin haben alle FFP2-Masken auf.

Die Gondeln der Silvrettabahn hinauf ins Skigebiet sind zweigeteilt. 18 Sitzplätze gibt es laut Hersteller. Ob es in Ordnung wäre, wenn sie und ihre fünf Freunde sich in den anderen Teil der Gondel setzen würden, fragt eine junge Frau. Das ist die positive Überraschung nach der Erfahrung an den Kassen. Die nächste negative folgt sogleich, als sich die Türen der Gondel bereits schließen und ein rabiater älterer Herr seine Ski noch schnell durch die Tür schiebt, er und seine Frau folgen. Verantwortungsvolles Verhalten in Zeiten von Corona ist extrem individuell. Wir trösten uns damit, dass auf dem Weg ins Büro in den öffentlichen Verkehrsmitteln 3 G gilt – und das nicht einmal überwacht wird.

In der Gondel tragen zumindest alle ihre Maske korrekt. Und auch an den Schranken zu den Liften – in Sesselliften und Gondeln gilt Maskenpflicht – setzen alle wieder brav ihre FFP2-Masken auf. Dafür haben sich unterschiedliche Techniken entwickelt: Die einen holen sie jedes Mal wieder aus der Jackentasche. Andere haben die Maske entweder mit dem Plastikhäkchen oder an den Ohren fixiert. Als wir zum Viderjoch hinauffahren, schützt uns die Maske nicht nur vor Coronaviren sondern auch vor dem kalten Wind. Während der Liftfahrt beobachten wir auf der Piste unter uns die Skikurse: Privatunterricht, Gruppen- und Kinderkurse. Die Lust auf Skifahren scheint ungebrochen.

Kaum ein Skigebiet hat in den vergangenen Jahren so viel in die Seilbahnanlagen investiert wie Ischgl. Das hat sich gelohnt, nicht nur mit Blick auf den Komfort. Mehr als dreitausend Fahrgäste je Stunde schaufelt in Ischgl beispielsweise die „Flimjochbahn B2“ auf den Berg. An den Talstationen bilden sich keine langen Schlangen. In den Liften sind immer ein paar Sitzplätze frei. Und auch wenn in der Gondel noch ein Skifahrer prophezeit hatte, dass es wohl schwierig werde, im Gedränge der Bahnen die Abstände einzuhalten, zeigt sich jetzt, wie reibungslos das doch funktioniert.

Die Party ist vorbei

Nach ein paar Abfahrten auf ausgezeichnet präparierten Pisten ist es Zeit für den nächsten Corona-Check: die Gastronomie. Am Eingang zum Restaurant auf der Idalp wird noch einmal der 2-G-Nachweis überprüft. Dabei bekommt doch nur einen Skipass, wer einen entsprechenden Nachweis hat. Theoretisch könnte man aber aus eigener Kraft ins Skigebiet aufsteigen. Deshalb die Kontrolle. Kein Risiko. Bis zum Platz gilt Maskenpflicht, dann wird man gebeten, sich mit seinen Daten einzuchecken für den Fall, dass ein Corona-Fall auftreten sollte. Spätestens hier auf der Idalp, wo früher große Konzerte und ausschweifende Parties stattfanden, merkt man, wie sehr sich die Stimmung verändert hat.