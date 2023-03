Ski-Tourismus in der Ukraine : „Die Leute vergessen hier die Außenwelt“

Die Skigebiete in der Westukraine sind ­geöffnet. Wie fühlt sich der Winterurlaub ein Jahr nach dem Überfall an? Verhalten ­optimistische ­Nachrichten aus den Karpaten.

Dragobrat in der Westukraine, vor einem Jahr: Am fünften Tag der Skireise mit einem dänischen Veranstalter überfiel Russland die Ukraine. Wir, die Reiseteilnehmer, wurden ins nahe Rumänien evakuiert und ließen an jenem 24. Februar Ukrainer und Ukrainerinnen zurück, mit denen wir zuvor ein paar phantastische Tage im Schnee verbracht hatten. Während wir in die Sicherheit unserer Heimat flohen, standen sie vor einer sehr ungewissen Zukunft. Wir hatten das ganze Jahr über Kontakt gehalten und nun, ein Jahr später, haben wir sie gefragt, wie die Lage vor Ort ist: einen Catskiing-Unternehmer, einen Reiseveranstalter, eine Snowboardlehrerin und eine Hotelangestellte.

Andreas Lesti Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.

Dragobat liegt im Südwesten des Landes, nicht weit von Polen und Rumänien entfernt. Der Ort besteht aus etwa fünfzig kleinen Hotels, Bars und Restaurants, die sich an einer Bergflanke auf 1300 Metern mit dem auslaufenden Nadelwald vermischen. Ein paar Hundert Menschen leben hier während einer normalen Wintersaison, vor dem Krieg und vor der Pandemie waren bis zu dreitausend Touristen pro Winter da. Der Grund: Das kleine Skigebiet mit sieben Liften und zwei Unternehmen, die Wintersportler mit Pistenraupen auf die umliegenden Berge bringen. „Catskiing“ heißt das – und alle schwärmten, es sei nirgendwo auf der Welt besser und günstiger zu haben als hier.