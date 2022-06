Die neuen schwarzen Akteure bringen wie nebenbei den Candomblé in den Alltag zurück. Am Ausgang des Roma Negra etwa steht eine Statue der Gottheit Exu zusammen mit ein paar Kerzen als Opfergaben. Ein paar Straßen weiter wacht ein weiterer streng blickender Xangó in Ebenholz vor einem Souvenirladen. „An dem haben sich schon viele Leute gestört, aber der Xangó bleibt hier! Ihm habe ich es zu verdanken, dass mein Geschäft läuft“, sagt der Ladeninhaber und Holzschnitzer Sandro Pereira de Oliveira selbstbewusst. Der Zwei-Meter-Mann lebt und arbeitet seit Kindertagen auf dem Pelourinho, erst als Lastenträger, inzwischen als Inhaber von zwei Läden, demnächst will er ein Restaurant eröffnen. Sein Hinterhof, in dem er mit zwei Angestellten Holzfiguren der Orixás genannten Gottheiten schnitzt, grenzt an den Laden „Botica Rhol“, in dem Sueli Conceicao afrikanische Mode verkauft – und Naturkosmetik, die aus Kräutern, die in Candomblé-Tempeln wachsen, gewonnen wird. „Ich halte es nicht für verkehrt, unsere Kultur zu vermarkten“, sagt die 45-Jährige, „aber bislang geschieht das noch zu oft, indem die schwarzen Akteure zu Objekten und die Kultur zu Folklore degradiert werden.“