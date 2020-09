Gerecht ist das eigentlich nicht. Die Aare führt an der Mündung mehr Wasser als ihr durstiger Gevatter. Auch ihr Einzugsgebiet ist größer. Allein an der Länge hapert es: Der Rhein hat an jener Stelle 304 und nicht 288 Kilometer zurückgelegt. Ein paar Kilometerchen mehr, und Städte wie Köln und Rotterdam würden an der Aare statt am Rhein liegen. Die Eidgenossen können aber ganz gut damit leben, dass dem nicht so ist. So bleibt es ihr Fluss, ein betörend blaues Band, das seit Jahren wieder so klar ist, dass man überall auf den Grund sehen könnte – flösse die Aare nur nicht so schnell. Noch in Bern, wo sie das meiste Gefälle schon hinter sich gelegt hat, bewegt sie sich zwei- bis dreimal schneller als ein Fußgänger.