Aktualisiert am

Schokolade made in Switzerland

Schokolade made in Switzerland :

Schokolade made in Switzerland : Wir sind fast Weltmeister

Manche Männer können keine Schürzen binden. Nicht diese jedenfalls. Denn die Bändel sind zu kurz, um sie chefmäßig über dem Bauch zu verknoten. Doch diese Schürze muss sein, denn mit flüssiger Schokolade zu hantieren ist eine schöne Kleckerei. Wir sind im Workshop des Maison Cailler, der großen Schokoladenfabrik im schweizerischen Broc, und wollen Schokotrüffel fabrizieren. Erfunden haben die Azteken Xocolatl, ein saures Gesöff aus gerösteten Kakaobohnen. Essbar ge­macht haben es die Schweizer; Herren mit Namen wie Tobler, Nestlé, Lindt, Suchard, Sprüngli und Cailler. Aber wie genau, das bleibt – Achtung, Wortspiel! – ihr süßes Geheimnis.

Fertig sind die Schokoladentrüffel

Davon später. Jetzt stehen elf Frauen und Männer beschürzt und aufgekrempelt an einer langen Granittafel und sollen mit der Spritztülle zweimal vierzehn vorgefertigte hohle Schokoladenkugeln mit dunkler oder heller Ganache – cremiger Paste – füllen und zudeckeln, sie händereibend mit klebriger Schokolade salben und dann mit zwei Gäbelchen in Puderzucker, Karamell- oder Ka­kaobohnen- streusel wälzen. Fertig sind die Schokoladentrüffel. Es duftet und dröppelt; man ist eifrig, konzentriert und beglückt. Am Ende dürfen alle ihre Bollen mit nach Hause nehmen; und die Schürze mit dem goldenen Logo auch. Aber richtiges Schokolademachen geht natürlich anders.