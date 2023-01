Skifahren in Georgien : Wenn kein Schnee fällt, tröstet uns die Küche

Wo ist es heutzutage noch wirklich schneesicher? Angesichts der Bilder aus den Alpen, wo sich dünne weiße Bänder durch grüne Landschaften schlängeln, dürften sich diese Frage aktuell besonders viele Menschen stellen. Insbesondere diejenigen, die optimistisch ihren Winterurlaub buchten und sich dann bei Frühlingswetter dicht gedrängt auf schmalen Kunstschneepisten wiederfanden.

Auch wir waren im Herbst auf der Suche nach einem Reiseziel, wo man sogar schon Ende Dezember Ski fahren kann. Rationale Argumente und persönliche Präferenzen wurden gegeneinander abgewogen. Der Harz? Zu nah. Die Schweiz? Zu teuer. Serbien? Zu flach. Die Vorliebe für Osteuropa und der Anspruch einer möglichst hohen Lage brachten die Entscheidung: Georgien im Südkaukasus sollte es sein.

Die Pisten im Skigebiet Gudauri liegen auf einer Höhe von 1900 bis 3200 Metern, auf der Website wirbt man mit dem frühen Saisonbeginn im Dezember. Die Region ist unter Wintersportlern für vergleichsweise preiswertes Heliskiing bekannt – und der Allgemeinheit wegen eines Liftunfalls, der 2018 zum Internethit wurde. Damals blieb einer der Sessellifte plötzlich stehen, um kurz darauf mit hoher Geschwindigkeit rückwärts zu laufen.

Kein Geheimtipp mehr

An der Einstiegsstelle krachten die Gehänge unkontrolliert ineinander. Menschen wirbelten wild durch die Luft oder sprangen schon vorher aus großer Höhe ab. Auch die derben Flüche der umstehenden russischen Besucher dürften zur Bekanntheit der Videoaufnahmen beigetragen haben. Als die Verletzten später das Krankenhaus verlassen hatten, wurden sie eingeladen, im nächsten Jahr umsonst in Gudauri Ski zu fahren.

Georgien ist für deutsche Touristen längst kein Geheimtipp mehr. Das Land ist bekannt für seine abwechslungsreiche Küche und seinen guten Wein, hat sowohl Meer als auch Berge zu bieten. Die meisten deutschen Urlauber scheinen aber die warme Jahreszeit zu bevorzugen – auf dem Direktflug von Berlin nach Kutaissi hört man im Winter fast ausnahmslos Georgisch. Kutaissi ist die drittgrößte Stadt Georgiens und liegt im Westen des Landes in der Region Imeretien.

Von hier aus sind sowohl die Schwarzmeerküste als auch die Hauptstadt Tiflis in wenigen Autostunden zu erreichen. Bei der Ankunft kommt durch die frühlingshaften Temperaturen und Palmen am Straßenrand Urlaubsstimmung auf – wenn auch etwas anders als gedacht. Imeretien ist auch als Weinbauregion bekannt – daher lohnt ein Stop bei einem der zahlreichen Winzer, die ausschweifende Verköstigungen anbieten.

In Tiflis bietet sich in den Wintermonaten ein Besuch der Schwefelbäder im Bezirk Abanotubani an. Der Weg von der Hauptstadt in den bergigen Norden führt vorbei am beeindruckenden tiefblauen Jinvali-Stausee und dann schnurstracks auf die schneebedeckten Gipfel zu, die uns für eine Zeit lang Hoffnung schöpfen lassen. Die Straße teilt man sich mit einer endlosen Kolonne aus Lastkraftwagen, die schwerfällig in Richtung russischer Grenze hinaufkriechen.

Umso näher man dem Ziel kommt, desto deutlicher bestätigt sich jedoch die von Wetter-Apps und sozialen Medien genährte Befürchtung, dass der Großteil des Bergs Kudebi ohne Schneedecke als graue Steinwüste daherkommt. Der Ort ist vergleichsweise kompakt, und die Hotels sind alle in unmittelbarer Nähe des Lifts aufgereiht. Ein Spaziergang über die Piste zeugt davon, dass Gudauri sonst nicht mit Schneemangel zu kämpfen hat.

Schneekanonen helfen nach

Die Strecke ist voller Geröll, das in normalen Wintern unter einer dicken Schneedecke verborgen ist. Vereinzelt sieht man gescheiterte Winterurlauber tapfer den Hang hinaufstapfen. Viele indische und pakistanische Gastarbeiter aus den Golfstaaten prägen das Skigebiet. Das hat auch Auswirkungen auf die lokale Gastronomie: Als Gegenstück zur klassisch georgischen Küche werben indische Restaurants mit großen „Halal“-Schildern um Kundschaft.

Gudauri selbst ist ein reiner Ferienort. Wenn der Schnee ausbleibt, gibt es, vom atemberaubenden Panorama abgesehen, wenig zu entdecken. Ausflugsziele findet man an der georgischen Heerstraße, die von hier aus in Richtung russischer Grenze führt. Einige Kilometer von Gudauri entfernt ist auf einem Aussichtsplateau ein gigantisches buntes Mosaikdenkmal der georgisch-russischen Freundschaft gewidmet. Obgleich von dieser Freundschaft (sofern es sie je gab) spätestens seit dem Krieg 2008 nicht viel übrig ist, dient der Ort als beliebtes Fotomotiv. Wer den Serpentinen weiter nach Norden folgt, gelangt nach Stepanzminda, wo auf einem Berggipfel die Gergetier Dreifaltigkeitskirche aus dem 14. Jahrhundert thront.

Nach unserer Abreise hat man auch in Gudauri irgendwann mit Schneekanonen nachgeholfen. Weil auch noch etwas natürlicher Schnee dazukam, sieht auf aktuellen Fotos wieder alles aus wie immer. Vielleicht ist die Vokabel „schneesicher“ durch den Klimawandel einfach überholt – einen Versuch war es wert.