Schmalkalden : Wenn Thüringen dabeisteht, schmeckt es immer gut

Es ist lange her, dass ich zum letzten Mal in Schmalkalden war. Genau sechsundvierzig Jahre. Geburt, Taufe, Schule, die erste Freundin – alles da passiert. Ich war sogar Fahrschüler dort, aber in einem anderen Sinn, als man meinen wird. Der Urgroßvater hatte eine Fabrik, der Großvater war Bürgermeister, die Mutter eine Ikone des lokalen Fotografen. Und jetzt? Jetzt sieht immer noch alles irgendwie aus wie damals. Und irgendwie auch ganz anders. Manchmal kommen bei diesem Spaziergang Vergangenheit und Gegenwart zur Deckung. Eines freilich ist neu: Trotz vieler Baufälligkeiten und leerstehender Gebäude ist das Stadtbild ein einziges Bad in frisch gestrichenen Fachwerkhäusern. Da scheinen die Farbvertreter gute Arbeit geleistet zu haben, wenn auch bisweilen des Guten zu viel. Aber der Zahn der Zeit wird es schon richten.

Auf dem Weg in die Altstadt überqueren wir die Schmalkalde, Fluss und Namensgeber der Stadt. Momentan ist sie zu einem Bach geschrumpft, und es bedarf einiger Überzeugungskraft, meiner Begleiterin klarzumachen, dass dieser Bach bei längerem Regen im Gebirge oder gar Schneeschmelze zu einem gefährlichen und hochwasserträchtigen Strom anschwellen kann, vor allem, nachdem sie sich mit einem zweiten Bach, der auf der anderen Seite der Altstadt entlangfließt und den schönen Namen „Die Stille“ trägt, verbunden hat. Und dann fällt mir plötzlich wieder ein, dass kaum, dass mir vor langer, langer Zeit, nachdem ich Tom Sawyer und Huckleberry Finn kennenlernte, die Schmalkalde sogar zum Mississippi wurde.

Fuchsenkothe und Soldatensprung

Die Blutbuche in der Weidebrunner Gasse scheint mir neu, obwohl sie riesig ist. Mächtig steht sie auf einem zur Straße hin geöffneten Grundstück, das mit Parkbänken drapiert ist. Der kleine Platz mit dem großen Baum trägt den ebenso schönen wie seltsamen Namen „Platz Stadt Fontaine“, nach der zweiten, der französischen Schwesterstadt Schmalkaldens. Der französische Name und seine pompöse Fassung scheint mir zwischen den Straßen der Altstadt, die mit Teutonica wie Katzensprung, Entenplan, Leere Tasche, Stumpfelsgasse, Fuchsenkothe, Ziegengasse, Hoffnung und Soldatensprung eine ganz eigene, vertraute Poesie besitzt, ein Fremdkörper. Auf Nachfrage, was es mit diesem wunderbaren Baum inmitten der ehemals geschlossenen Straßenzeile auf sich habe, erfahre ich, dass es sich bei dem winzigen Stadtpark um den „Wachenfeldschen Garten“ handle und das Haus zu seiner Linken die Hauptverwaltung der Privatbank Wachenfeld & Gumprich gewesen sei, die das Bürgertum des Kreises und seiner Nachbarstädte vom späten neunzehnten Jahrhundert an mit Finanzdienstleistungen versorgt habe.