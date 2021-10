Schlössertour durch Böhmen : Wenn wir nur endlich fertig wären

Aktualisiert am

In Tschechien gibt es mehr mehr als zweitausend Adelssitze – trutzige, leichte und erinnerungsschwere. Und fast alle warten darauf, renoviert zu werden.

In den Fünfzigern diente Grabštejn dem tschechischen Landwirtschaftsministerium. Danach war Cranachs Renaissance-Madonna unter dem Orangenbaum unauffindbar. Bild: picture-alliance

Fünfhundert Jahre lang war sie da. Dann verschwand sie, und heute weiß niemand, wo die „Madonna unter dem Orangenbaum“ aus der St.-Barbara-Kapelle des tschechischen Schlosses Grabštejn – deutsch Grafenstein – geblieben ist. Gesichert scheint, dass keiner aus der gräflichen Familie Clam-Gallas, die 1945 enteignet und ausgewiesen wurde, Gelegenheit fand, einen Lucas Cranach unter dem Mantel fortzutragen , um ihn Wien wieder an die Wand zu hängen. Heute befindet sich in der Kapelle eine Kopie: Das Jesuskind auf Marias Schoß streckt die Hand nach einer Orange aus, die nackte Knäblein aus dem Baum geschüttelt haben.

Wo immer die beiden heute sind, und wer immer sich verstohlen an dem Original weidet, die Madonna ist eins der leichter zu verschmerzenden Opfer des Zweiten Weltkriegs, der im Dreiländereck von Tschechischer Republik, Deutschland und Polen eine Spur unsäglichen Leids gezogen hat. Nordböhmen mit den tschechischen Regionen Ústí und Liberec war und ist eine verträumte, geschwungene Landschaft voller Wiesen, Weinberge, Sonnenblumenfelder und schwarzer Äcker, gesäumt von den bewaldeten Wellenkämmen erloschener Vulkane und durchsetzt von kleinen Städten, denen Tradition und fehlende Industrie Ortskerne mit gotischen Treppengiebeln hinterlassen haben. Doch – die griesegrauen Ränder, die Plattenbauten, die zugemauerten Fenster, den abgeschlagenen Putz, die gibt es auch. Aber die Vergangenheit gibt sich gotisch, barock oder kaisergelb. Das Wort Sudetenland spricht keiner der Schlossführer aus, die uns drei Tage lang Adelssitze im Böhmischen Mittelgebirge zeigen, auch nicht das Wort Konzentrationslager.

Täglich sechzig Tonnen Brot

Theresienstadt – Terezín – lernen wir als eines der größten Festungsbauwerke der Welt kennen, 1790 vom österreichischen Kaiser Josef II. gegen Angriffe aus dem Norden erbaut, über tausendreihundertfünfzig Hektar groß, eine ganze Stadt hinter gezackten Bastionen, uneinnehmbar, niemals wirklich berannt, vor zweihundert Jahren „super modern“, sagt Jiří Hofman, ein junger Mann, der über Festungsbau forscht. Mit ihm stehen wir lange auf der Kreuzung zweier unterirdischer Gänge. Die Kerzen in den Grubenlaternen flackern, vierunddreißig Kilometer lang sind diese aus Ziegeln gemauerten Minengänge, perfekte Sprengfallen; die Festung zudem von Gräben umschlossen, die bei Bedarf durch die Eger geflutet werden konnten. Diese Ausmaße! Von Theresienstadt aus konnte die ganze österreichische Armee medizinisch versorgt werden. Die Bäckerei lieferte täglich sechzig Tonnen Brot.

Hofman bedauert, dass der Staat die Gedenkstätte für das KZ in der kleinen Festung, die außerhalb der Bastion und jenseits des Friedhofs für die Opfer liegt, zwar aufwendig erhalte, aber kein Geld für die Festung erübrigen könne. Mit dem Bus fahren wir rasch einmal durch die Stadt, das ehemalige Ghetto, Durchgangslager für Zehntausende von Juden auf dem Weg nach Auschwitz und Treblinka, „der Stall vor dem Schlachthof“, wie Ruth Klüger Theresienstadt nannte. Bis zum Jahr 2000, bevor das tschechische Militär abzog, war Terezín eine Kommune mit achttausend Einwohnern und zweiundfünfzig Bierstuben. Eine ist noch übrig in einer staubigen Geisterstadt mit verschlossenen Rollläden, zerbrochenen Dächern und leeren Parks – nichts, was man Reisenden auf dem Weg zu den böhmischen Schlössern gern als Erstes zeigen möchte.