Schlittenfahren in der Schweiz : Der Langsamste gewinnt

Ein waghalsiges Tempo ist hier kaum zu erreichen: Die Schlittelbahn in Preda Bild: Picture-Alliance

Es ist Frühling im Engadin. Nachts sinken die Temperaturen selten unter minus zehn Grad. Die Schneedecke auf den Feldern ist nur noch einen halben Meter hoch. Zur Bewältigung des gelegentlichen Neuschnees genügt bereits die Schaufel, die Fräse kann in der Garage bleiben. Höchste Zeit, jetzt noch die letzten Winterfreuden zu genießen, ehe im Mai die Wiesen grün werden.

Wir holen also unseren Schlitten aus dem Keller, der dort schon viel zu lange herumsteht. Es ist ein sogenannter Davoser Schlitten, den wir vor Jahren günstig im Brockenhaus, wie die Secondhand-Läden in der Schweiz heißen, erstanden haben. Auf einer der etwas rostigen Kufen ist noch der mit Permanentmarker angeschriebene Preis zu lesen: fünfundfünfzig Franken. Vielleicht war der Schlitten auch deswegen so günstig, weil seine originale Zugleine fehlt. Wir ersetzen diese kurzerhand durch den Tragegurt einer ausgemusterten Sporttasche. Er trägt es mit Fassung.