Die Kirchturmuhr geht vor. Um zehn vor neun schlägt sie die volle Stunde. Fünf Minuten später gleich noch mal. Normalerweise registriert niemand mehr den Fehler. Das Bergdorf Bertesseno im Piemont, zu dem die Kirche mit dem eigenwilligen Glockenschlag gehört, zählt nur noch sieben ständige Einwohner. Im Sommer sind es ein paar mehr. An den Wochenenden, wenn die Städter aus dem nahen Turin heraufkommen, deren Großeltern oder Urgroßeltern wie in anderen verborgenen Tälern der italienischen Westalpen einst dem Ruf der Industriearbeitgeber folgten. Ihre Häuser haben sie damals verriegelt, aber nicht verkauft.

An diesem Abend ist der Glockenschlag von Bertesseno jedoch so etwas wie ein Theaterläuten, das die Besucher zu ihren Plätzen ruft. Erst zehn Minuten vor Beginn der Vorstellung, und dann, für die Nachzügler, ein zweites Mal. Vor der Kirche des heiligen Sebastian stehen mehrere Reihen dunkelgrüner Plastikstühle bereit, und bald strömen 20, 30, 40 Leute herbei. Sie wollen wissen, was es mit „Cin Ci La“ auf sich hat, der Titelfigur aus der gleichnamigen Operette. Die soll bei Einbruch der Dunkelheit aufgeführt werden. Neugierig auf die Darsteller sind sie natürlich auch. Auf diese kleine Truppe, die sich Scavalcamontagne nennt. So wie anno dazumal die Schauspieler, die zu Fuß von einem Theater zum nächsten zogen, über die Berge in die Täler kamen. Gestern Abend waren sie noch vier Wanderstunden und fast 600 Höhenmeter entfernt in Mezzenile im unteren Lanzo-Tal zu Gast – mit einer im Wortsinn atemberaubenden Vorstellung des „Im Weißen Rössl“: Zwölf Rollen für fünf Darsteller, auch Pianist Stefano Nozzoli übernahm neben dem musikalischen zusätzlich einen Sprecher-Part. Die anderen begnügten sich nicht etwa damit, in zwei oder drei Figuren zu schlüpfen. Jeder und jede war in rasendem Kostümwechsel mal Oberkellner Leopoldo, mal Chefin Josepha, der schöne Sigismund, Anwalt, Fabrikant, Fabrikantentochter oder lispelndes Klärchen. Oder Kaiser Franz-Joseph. Morgen werden sie in Lemie sein mit einer Vertonung der „Unmoralischen Rezepte“ von Manuel Vázquez Montalbán.