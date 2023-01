Sansibar : Die Insel mit dem klangvollsten Namen der Welt

Weltreligionen machen manchmal einen Höllenlärm, wenn die Stunde der Besinnung naht. Am markerschütterndsten ruft der Muezzin zum Maghrib-Gebet, dicht gefolgt vom Sturmläuten der christlichen Glocken, denen die Ghantas, das traditionelle Geläut hinduistischer Tempel, trotzig Paroli bieten. Wir sitzen hoch über den Dächern von Sansibars Hauptstadt Stone Town und werden von drei Seiten synchron beschallt, während sich die Sonne im Indischen Ozean zur Ruhe bettet und uns damit nach alter Tropenregel die Erlaubnis zum ersten Drink des Tages gibt. Doch das fromme Terzett klingt nicht nach der Kakophonie eines grimmigen Wettstreits um den rechten Glauben, sondern eher wie ein animiertes, nachbarschaftliches Palaver, das auch viel besser zu Sansibars Seele passt. Seit jeher regiert nicht Dogmatismus, sondern Pragmatismus auf der Insel vor der Küste Tansanias, der Muslime, Christen und Hindus im Geist der Geschäftstüchtigkeit und der einzigen Wahrheit des Profits vereint. Das ist das Glaubensbekenntnis der Händler, die Sansibar einst reich gemacht haben, indem sie ihre Dhaus mit Gewürzen und Weihrauch, Elfenbein und Sklaven füllten, um sie wie Sindbad der Seefahrer in Reiche segeln zu lassen, die es längst nicht mehr gibt. Doch Ersatz ist schon gefunden, denn seit einigen Jahren haben die Sansibarer eine neue, eine philanthropischere Art des Menschenhandels als Goldquelle entdeckt: den Tourismus.

Türkis, Indigo oder Ultramarin

Jakob Strobel y Serra stellvertretender Leiter des Feuilletons. Folgen Ich folge

Aus jährlich zwanzigtausend Übernachtungen sind binnen einer Generation fünfhundertvierzigtausend geworden und aus einer Handvoll Hängematten für Backpacker in Palmstrohhütten am Strand weit mehr als eine halbe Million Betten in allen Kategorien des Komforts und allen Größen der touristischen Klaviatur. Der Bauboom ist vor allem an der Ostküste mit ihrem je nach den Gezeiten in Türkis, Indigo oder Ultramarin schimmernden Ufer ungebrochen. Hier schießen neue Hotels wie tropische Pilze aus dem Boden – wenngleich dezent in der Macchia-Landschaft vor den Augen der Betrachter verborgen –, und locken massenhaft Menschen aus dem bettelarmen Festland Tansanias an.

Auf zwei Millionen hat sich die Inselbevölkerung binnen kürzester Zeit verdoppelt, ein rasantes Wachstum, dem die Infrastruktur hoffnungslos hinterherhechelt. Eine einzige offizielle, von der Weltbank finanzierte Müllkippe gibt es für die gesamte Insel, die etwas kleiner als Mallorca ist und sich entlang der touristischen Küstensäume flächendeckend in eine Deponie voller Plastikabfall zu verwandeln droht. Denn vier Fünftel des Mülls produzieren die Ferienhotels und nur ein Fünftel Sansibars Einwohner, deren Sensibilität in Umweltfragen bei Weitem nicht so schnell wächst, wie es die Umweltprobleme tun, was jeder Besucher schnell am eigenen Leib erfährt: Als wir am Straßenrand in einer Bretterbude eine frische Wasserflasche kaufen und den Händler um die Entsorgung der alten bitten, wirft er sie kurzerhand in den Straßengraben und starrt uns mit staunender Fassungslosigkeit an, als wir sie dort wieder herausfischen.