Steiermark : Fischen ist Familiensache

Der Altausseer See in Österreich ist ein Paradies für Saiblinge, die hier nach alter Tradition von einem Verband aus elf Familien gefangen werden. Dafür bleibt ihnen jedes Jahr nur ein kleines Zeitfenster.

Wo sich die Saiblinge im Altausseer See verstecken, kann diese Drohnenaufnahme nicht zeigen. Die Fischer finden sie aber auch so, sie folgen ihrem Bauchgefühl. Und nur für wenige Wochen im Frühsommer, danach hat der Fisch wieder seine Ruhe. Bild: Mauritius

Am späten Nachmittag zieht der Himmel über dem See zu. Werden die Fischer bei diesem Wetter rausfahren? Kurzer Anruf bei Otto Kalss, dem Ältesten der Truppe: „Na sicher fahren wir raus“, sagt er, sichtlich verwundert, wie man sich wegen des bisschen Regens sorgen kann. Es bleibt dabei: Abends um halb neun werden sie, wie jedes Jahr Mitte Mai, die Saison eröffnen. Sich zum ersten Mal nach der langen Winterpause in der kleinen Holzhütte am Seeufer, Adresse Fischerndorf 1, treffen, ihr Boot besteigen und draußen am See die Netze auslegen.

Fischerndorf ist der älteste Ortsteil von Altaussee, einer kleinen Gemeinde im steirischen Zipfel des Salzkammergutes. Früher wohnten dort, der Name verrät es, jene Männer, die dem Altausseer See seine schwimmenden Schätze entlockten: Forellen, Barsche und vor allem Saiblinge. Der König unter den Fischen, den man hier nur „den Fisch“ nennt, den man als „kulinarisches Erbe Österreichs“ hat eintragen lassen und auf dem Saiblingsfest jedes Jahr feiert.