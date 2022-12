Ernte in La Mancha : Für eine Handvoll Blüten

Reichtum, der in der Erde steckt: Safranernte in La Mancha Bild: Oliver Maria Schmitt

An einem Orte von La Mancha, dessen Namen mit C anfängt und mit onsuegra aufhört, will ich Gold pflücken und reich werden. Sehr reich. Denn in der sagenüberwucherten Mancha, der Heimat Don Quijotes, wird das teuerste Gewürz der Welt angebaut: Azafrán! Mein Plan ist einfach, aber simpel: Ich werde so tun, als hülfe ich bei der Ernte, werde das blühende Gold im Handstreich pflücken, dabei heimlich einen Teil in meine Backen­taschen stopfen – und die Safranfelder Spaniens als reicher Mann wieder verlassen. Dieser Plan ist einfach und gut.

Auch der Zeitplan stimmt: Wenn Ende Oktober über Nacht Crocus sativus aus dem staubigen Boden schießt, der violett leuchtende Safrankrokus, dann ist Erntezeit für Goldpflücker. Und dann wird in der Safranhochburg Consuegra, eine Au­tostunde südlich von Madrid, das Fest der „Safranrose“ gefeiert, die „Fiesta Rosa del Azafrán“.