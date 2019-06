Eine Reise in die irreale Welt der Tiere: Bei Safari-Touren im Okavango-Delta Botswanas kommt man den Löwen so nah wie nirgends sonst.

Abends, am Lagerfeuer, wenn die Sonne untergegangen und die Luft abgekühlt ist, beginnt die Zeit der Geschichtenerzähler. Da wird von hungrigen Leoparden berichtet, die keine drei Meter vom Jeep entfernt einer Antilope gierig den Bauch aufgerissen hatten, von wütenden Pavianen, streitlustigen Giraffen und aus dem Pool der Veranda trinkenden Elefanten, die offenbar dachten, es handele sich um ein Wasserloch. Hätte man selbst den Tag nicht im botswanischen Busch mit seiner verschwenderischen Tierwelt verbracht, man glaubte kein einziges Wort. Aber es stimmt ja, was selbst diejenigen sagen, die Afrika rauf und runter gefahren sind: Botswana übertrifft alles. Und weil man mit dem Schauen und Staunen gar nicht hinterherkommt, liegt man nachts von einem Moskitonetz geschützt und umhüllt vom Zirpen der Insekten und dem Quaken fingernagelkleiner Frösche in seinem Luxus-Zelt und zählt statt Schäfchen Antilopen, Kudus, Büffel, Löwen, Flusspferde, Giraffen, Zebras, Wildhunde, Hyänen, Springböcke, dazu die zahllosen Vögel, Braunkehlreiher, Klunkerkraniche, Sattelstörche und Savannenadler. Nicht um einzuschlafen, sondern um wach zu bleiben.

Die Nächte sind im Busch ja ohnehin kurz, das gilt auch für das im Südosten des gigantischen Okavango-Deltas gelegene kleine Chitabe Camps mit seinen acht Luxus-Zelten, das sich in die Landschaft schmiegt, als gehörte es zu ihr. Vor einem Jahr wurde das Camp renoviert, es hat jetzt einen Pool und einen Fitnessraum, wobei man sich fragt, wer seine kostbare Safari-Zeit auf einem Laufband verbringen möchte. Geweckt wird man um halb sechs mit einem freundlichen, lauten „Good Morning“. Um sechs gibt es Frühstück, um halb sieben geht es los, und es kann durchaus passieren, dass sich die Abfahrt verzögert, weil sich gerade ein Elefant – nirgendwo in Afrika leben mehr Elefanten als in Botswana – an einem Mopane-Baum zu schaffen macht.