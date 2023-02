Wir lassen die Giraffe links liegen und fahren weiter, sehen streifende Zebras, äsende Kudus, springende Springböcke, flüchtende Oryxe und stolzierende Strauße – und kommen schließlich am Okondeka-Wasserloch an. Die Big-Five-Zugehörigkeit der Löwen und Elefanten stellt keiner infrage. Die dösenden Raubkatzen sehen wir etwa 100 Meter von der Straße entfernt unter einem einsamen Baum dösen. Die Löwin hebt kurz den Kopf, um zu sehen, was da los ist. Kurz darauf erhebt sich der Löwe und verkriecht sich hinter dem Baum. 30 Rüttelpistenminuten später stehen wir am Nibroni-Wasserloch und sehen Zebras, Strauße und Springböcke trinken. „Da hinten kommt ein Elefant, in etwa zehn Minuten wird er hier sein“, sagt Boykie. Wir warten.“ Ein Elefant? Wir sehen nichts. Erst nach ein paar Minuten können wir einen grauen Fleck von den Bäumen unterscheiden, und erst dann zeichnet sich die Kontur der Ohren und des breiten Kopfes samt Rüssel ab. Pünktlich nach zehn Minuten schreitet der Bulle langsam, majestätisch und erhaben ans Wasserloch, und alle anderen Tiere machen respektvoll Platz. Er spritzt sich mit seinem Rüssel nass und trinkt das halbe Becken leer. Zeit für die Rückfahrt, Boykie wendet seinen Toyota, und erst jetzt merken wir, dass sich hinter uns etwa zehn weitere Fahrzeuge eingereiht haben und viele Touristen den Elefanten beobachten. Kurz vor der Siedlung Okaukuejo hält Boykie noch mal an, denn da steht ein verlottertes Gnu mit verdreckten Beinen und einer schiefen Irokesenfrisur in der Savanne. Der Guide sagt: „Hier haben wir einen Vertreter der hässlichen Fünf.“



Die hässlichen Fünf

„Was für ein Scheusal läuft da denn herum? Auf Beinen wie Stöcke, den Rücken so krumm? Von vorne zu breit und von hinten zu dünn, mit wehendem Bärtchen am pelzigen Kinn? Das Gnu!“ So steht es in Axel Schefflers und Julia Donaldsons wunderbarem Kinderbuch „Die hässlichen Fünf“, und dann trifft dieses Gnu noch die Hyäne, den Geier, das Warzenschwein und den Marabu, einer hässlicher als der andere, sie freunden sich an und haben eine Menge Spaß. Die Kinder kennen das Buch natürlich auswendig, aber das es diese hässlichen Fünf nicht nur im Bilderbuch gibt, sondern auch im Etosha-Park, das verblüfft uns alle. Dort hinten im flackernden Licht, das könnte eine Hyäne sein? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. „An manchen Tage sehen wir hier alle hässlichen Fünf“, versichert uns Boykie, aber weiß der Geier, wo die heute stecken.