In der Donauschleife: Weltenburg, das Pfarrdorf in Kelheim. Bild: Picture Alliance

In der Hitliste der zehn beliebtesten Flussradwege in Deutschland, die der Fahrradclub ADFC jedes Jahr veröffentlicht, sticht einer heraus: Er führt nicht wie der Elberadweg nur die Elbe entlang oder wie der Weserradweg nur die Weser. Man radelt nicht einfach von der Quelle zur Mündung oder von der Mündung zur Quelle. Die Radreise geht nicht wie sonst bei Flussradwegen von A nach B, sondern vielmehr von A nach B nach C nach D nach E – und dann kommt man wieder nach A.

Wer nicht nur zum linearen Denken, sondern auch zum linearen Radeln eine Alternative sucht, ist hier richtig: Der Fünf-Flüsse-Radweg in Bayern ermöglicht für ein paar Tage Leben im Kreislauf, was ja auch sehr zeitgemäß ist. Noch steht dieser Radweg in den Top Ten der Flussradwege ganz unten. Das kann aber eigentlich nur daran liegen, dass er ein Newcomer und vergleichsweise unbekannt ist. Denn in puncto Zufriedenheit bekommt der Fünf-Flüsse-Radweg mit dem Main-Radweg Bestwerte. Wer ihn kennt, liebt ihn also.