Hotellerie : Sind Roboter an der Rezeption eine gute Idee?

Pepper war mal ein sehr gefragter Mitarbeiter in Hotels, mittlerweile hat sich die Begeisterung für den Roboter in der Hotellerie abgekühlt. Bild: AFP

Die Gäste im ersten Stock haben Durst und wählen die 8888 am Zimmertelefon. Unten in der Lobby macht sich Jeeves sofort unverzüglich auf den Weg. Er ruft übers Internet den Aufzug. Oben angekommen, wendet er sich zielstrebig nach rechts zu dem Eckzimmer, lässt anklingeln und bietet seine Dienste an: Wasser, Saft, Cola oder Bier? Vielleicht noch einen Snack dazu? Jeeves öffnet seinen Bauchladen nach einem Fingerdruck auf seinem Display. Darf es sonst noch etwas sein? Gefällt Ihnen der Aufenthalt bisher? Ist das Bett okay? Die Gäste sind von allem angetan, klicken die entsprechenden Smileys an und machen noch ein Selfie mit dem zuvorkommenden Butler. Dann zieht er wieder ab, zurück ins Erdgeschoss.

Beherbergung ohne Begegnung

„Jeeves ist sehr instagrammable“, sagt Jacolien Benes. Manche Bu­chung in ihrem Haus habe sie explizit dem Interesse an ihrem etwas anderen Service-Mitarbeiter zu verdanken. Jeeves ist nämlich ein Roboter und deshalb eine besondere Attraktion. Das NYX-Hotel in München-Sendling gehört zu den Vorreitern in Deutschland bei der Automatisierung der Beherbergungsbranche. Daran, dass diese zunehmen wird, haben Forscher keinen Zweifel. Die Corona-Pandemie werde diesen unaufhaltsamen Trend nur noch mehr beschleunigen.