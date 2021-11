Alles, was in der Casa do Souto Velho auf den Tisch kommt, wird hier hergestellt, von der riesigen Auswahl an geräuchertem und getrocknetem Fleisch bis zum Kaninchenragout und dem Cozido à Portuguesa (ein herzhafter Eintopf mit vielerlei Gemüse und Fleisch). „Das Einzige, was nicht von hier stammt, sind das Salz und der Reis“, sagt Dona Eufrásia. Nach dem Hauptgericht folgt eine ganze Reihe von Kuchen und hausgemachten Desserts. Man sollte niemals eine portugiesische Tafel verlassen, ohne mindestens eine der Süßigkeiten probiert zu haben. Beim Abschied schenkt uns Dona Eufrásia eine von den schwarzen Tonschalen und einen Beutel Pflaumen aus dem Obstgarten. „Die Keramik gefällt Ihnen doch“, sagt sie. „Die soll Sie an dieses Haus erinnern.“

Taberna Ti’Ana da Eira

Die Fahrt zu dem Dorf Parada do Outeiro im Nationalpark Peneda-Gerês wirkt auf uns ein wenig wie eine Tour durch Neuseeland. Mit den dichten Eichenwäldern und üppigen Farnen ist es der älteste Naturschutzpark Portugals. Die Szenerie mit den weiten Panoramen wirkt unberührt und makellos.

Unser nächster Halt ist die Taberna Ti’Ana da Eira. Da, wo die Straße endet, vor einem Steinhaus mit moderner, komfortabler Innenausstattung, kochen sie immer noch wie in den Tagen von Tia Ana – Tante Anna. „Wir haben mit ihr stundenlang am Feuer gesessen und geredet“, sagt Bruno Pereira, einer der Besitzer. Es war seine Leidenschaft für dieses Dorf, in dem seine Mutter Lúcia geboren wurde, die Bruno bewegte, dieses „bescheidene Häuschen“ zu eröffnen, das ebenfalls dem Netzwerk der „Alto Tâmega Tabernas“ angehört.

Bruno und seine Frau Marisa fahren jedes Wochenende acht Stunden lang von Bordeaux in Frankreich über Spanien zu diesem kleinen Dorf, nur um das Restaurant zu betreiben. „Wir können unsere Arbeitsstellen in Frankreich nicht aufgeben, aber wir lieben auch diese Gegend und diese Taverne“, erklärt Bruno. Seine Mutter Lúcia ist ständig in der unten gelegenen Küche zugange, würzt einen Eintopf oder grillt ein saftiges Schweinesteak. Eine andere Frau schält haufenweise Knoblauch, denn eine gute Portion davon gehört fast in jedes Gericht.