Rijeka in Kroatien : Was von der Exzentrik übrig blieb

Die Fassaden in der Altstadt Rijekas spiegeln die Habsburger- Vergangenheit. Auf Italien ist man dagegen nicht so gut zu sprechen. Bild: Mauritius

Und dann ist es Mitternacht. Plötzlich wird der alte Hafen von leuchtenden Raketen erhellt, überall entzünden sie bengalische Feuer, Fackeln tauchen den Betonplatz in ein infernalisches Licht. Die tanzende Menge johlt und brüllt, jeder Zweite springt dem Nachbarn auf die Schultern, hebt das Glas und ruft aus voller Kehle die städtische Losung in die warme Nachtluft: „Šta da?“ „Echt, jetzt?“ In Rijeka tragen Cafés, Hotels, Souvenirshops und Kindergärten diese rhetorische Frage im Namen, stolz darauf, in einer Stadt ansässig zu sein, die sich gerne wundert.

Die zur Tanzfläche umfunktionierte Verladerampe liegt hinter zwei rostigen Bahngleisen, die sich durch den Hafen schlängeln. Hin und wieder ruckelt quietschend ein langer Güterzug im Schritttempo vorbei und teilt die feiernde Menge – wie zum mahnenden Zeichen, dass Arbeit und Vergnügen nach wie vor eng zusammenhängen. Ein paar betrunkene Jungs hängen sich an die Türen und fahren ein Stück mit, andere machen aufgedreht Selfies vor den weit gereisten Containern. Es dauert eine gute Viertelstunde, bis der Zug endlich vorbeigefahren ist, dann stürmen die Wartenden zur Tanzfläche, prosten den Freunden zu, reißen die Arme hoch. Vorne am Wasser ist eine kleine Bühne aufgebaut, auf der sechs junge Männer mit blauer Partisanenmütze stehen und unermüdlich Balkan-Pop spielen. Der Frontmann trägt eine Militärhose und ein schwarzes T-Shirt, auf dem ein roter Stern prangt – nicht Belgrad, sondern das kroatische Rijeka ist damit gemeint.