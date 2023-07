Die Weinwelt des Burgunds ist so berühmt wie berüchtigt für ihre elitäre Abgeschlossenheit. Mit den drei neuen Cités des Climats et Vins de Bourgogne soll sich das nun ändern.

Eine Blindverkostung im Espace de Dégustation beschließt unseren Rundgang durch die Cité des Climats et Vins de Bourgogne in Mâcon, und sie endet mit einer guten Nachricht: „Mit Ausnahme des Pouilly-Fuissé und zwei, drei Appellationen kann man im Mâconnais einen anständigen Weißwein schon für sieben bis zehn Euro finden“, versichert uns David Legris. Zum Beweis schenkt der Leiter der Cité, die als blitzblanker Showroom der Weine Südburgunds von der Côte Chalonnaise bis zur Grenze des Beaujolais dient, einen Mâcon Villages ein. Der blassgelbe Wein ist frisch und duftet zart nach Zitrusfrüchten, auf der Zunge verschmelzen die Noten von weißen Blüten und Weinbergpfirsichen. „Diese Weine verdienen mehr Aufmerksamkeit, als sie bisher bekommen“, bekräftigt Monsieur Legris, und er hat recht. Denn noch immer verschwindet das Mâconnais im gewaltigen Schatten der Côte d’Or und des Chablisien, selbst in der Wahrnehmung französischer Weintrinker. Genau das soll die Cité des Climats et Vins de Bourgogne von Mâcon ändern, die im April als erste von drei Standorten dieser Art eröffnet worden ist.

Den Anstoß, das Burgund önotouristisch neu zu definieren, gab 2015 die Aufnahme der Climats in das Welterbe der UNESCO. Mit drei komplementären Standorten, die das gesamte Weinbaugebiet mit seinen über die Jahrhunderte bis auf den Quadratmeter austarierten Weinlagen erschließen, sind acht Jahre später drei entschieden moderne Botschaften des burgundischen Weinbaus entstanden. Die Cité von Mâcon deckt Südburgund ab, die von Chablis Nordburgund, die im zentral gelegenen Beaune das gesamte Weinbaugebiet mit einem Schwerpunkt auf der Côte d’Or. Öffnung lautet das Gebot der Stunde. Jede Cité lädt zu Wein-Workshops, Exkursionen in die Weinberge und Veranstaltungsreihen ein, mehr als 5000 Quadratmeter Ausstellungsflächen sind frei zugänglich, dazu gibt es Panoramaterrassen, Boutiquen, Fachbuchhandlungen und Parks.