S o nah an Hessen und so weit entfernt von München – das dürfte für ein bayerisches Städtchen keine komfortable Ausgangslage sein. Aber in der Landeshauptstadt schaute man schließlich doch einmal ins nordbayerisch-unterfränkische Abseits und vergab die Gartenschau 2015 nach Alzenau. Dort sorgte ein ideenreiches Team für die Gestaltung einer bleibenden Parklandschaft, die wesentliche Elemente aus Stadtpark und Landschaftsgarten, Themenpark und Spielplatz aufs Schönste vereint. Vorhanden waren bereits der Meßmerpark und der Schlosspark Wasserlos, angelegt als klassische Landschaftsparks. Clou und neu geschaffenes Kernstück aber ist der Generationenpark im Stadtzentrum mit seinem kunterbunten Angebot für alle Altersgruppen: Spielplätze mit Riesenrutsche, kleiner Klettergarten, Sportwiese, Baumschaukel, Bewegungsparcours, Tischtennisplatten, Trampoline, Kneippanlage, Bücherturm, Picknickecke, Liegestühle, Hängematten – all das harmonisch eingebettet und manchmal auch ein wenig versteckt zwischen Hecken, Baumgruppen und Blumenrabatten.

Einzelne Garteninseln befassen sich mit den Themen Wasser, Sinnlichkeit, Weinbau oder Rosen. Außerdem gilt es, zu erkunden, was sich hinter Schlaraffenland, Kuckucksnest, Durchblick, Welt der Bienen oder Bibelgarten verbirgt.

Wer es schafft, die familiäre Mehrgenerationenmannschaft von diesem Erlebnis-Potpourri loszureißen, kann sich im benachbarten Energiepark spielerisch mit physikalischen Phänomenen beschäftigen, wobei die einzelnen Stationen aktuell etwas mehr Pflege und Betreuung gebrauchen könnten. Also vorerst weiter, denn die beiden Parks sind keine isolierten Inseln, vielmehr setzt sich die grüne Kulturlandschaft nahtlos fort in eine Kleingartenanlage, die kein Gartenzwergidyll ist, sondern ein üppiges Obst-, Gemüse- und Kräuterparadies am Flüsschen Kahl. Dessen renaturiertem Ufer kann man anschließend entlang eines Lehrpfades zum Thema Wasser bis zu den gepflegten Sandstränden des Meerhofsees folgen, an denen sich das Spiel- und Naturerlebnis mit einem Sprung ins kühle Nass abrunden lässt.

Volker Mehnert

Information: Alle Parks sind täglich geöffnet und kostenlos. Tageskarte Meerhofsee 4 Euro für Erwachsene, 2 Euro für Kinder. www.alzenau.de