Reisen durch Südkorea : Warum gibt es das noch nicht bei uns?

Warum ist Strandurlaub eigentlich so populär? Bei Lichte betrachtet, ist es schließlich nicht besonders komfortabel, sich den ganzen Tag vor der Sonne schützen und am Abend Hunderte Sandkörner aus den Klamotten schütteln zu müssen. Aber Strandurlaub bietet eben sowohl ein gutes Programm für den inneren Rentner (lesen und rumgucken) wie für den inneren Halbstarken (durch Wellen tauchen) und das innere Kind (Sandburgen bauen). Am Ende geht man ganzheitlich befriedigt nach Hause. Und ganzheitlich paniert, dank Sonnencreme und Sand.

Aber es geht auch ohne Strand. Nur zweieinhalb Stunden liegen die folgenden Programmpunkte in Südkorea auseinander, die nicht nur für Urlaube mit Kindern und Großeltern geeignet sind, sondern auch für Menschen, die Abwechslung lieben. Wir beginnen mit dem Programm für ältere Semester in der Grabanlage Daereungwon in Gyeongju, Unesco-Welterbestätte und entspannter Landschaftspark zugleich: Die dreiundzwanzig Königsgräber, die sich hier zwischen den Spazierwegen als sanfte, grasbewachsene Hügel erheben, verleihen der Anlage die Ästhetik des Teletubby-Lands, doch sie folgen einer wohlüberlegten Architektur.

Die Grabstätten darin stammen aus der Silla-Dynastie, die von 57 v. Chr. bis 935 bestand. Damals wurden die Herrscher in einen Holzsarg gelegt, daneben stellten die Höflinge einen Holzsarg mit wertvollen Grabbeigaben, die es vor Dieben zu schützen galt. Also baute man um Sarg und Truhe herum eine hölzerne Kammer, auf die anschließend Steine gehäuft wurden. Bis zu dreiundzwanzig Meter sind die Steinhügel hoch, die nach und nach von der sie umgebenden Wiese eingemeindet wurden. Harmlos und grasgrün stehen sie da, aber wer versuchte, hier einzubrechen, konnte nicht einfach ein Loch in den Hügel graben: Die Steine waren im Weg, und wer sie entfernte, sah nur neue von oben nachrutschen. Am Ende wäre bei solchen Versuchen der ganze Hügel kollabiert – und das konnte selbst im Dunkeln kaum unbemerkt bleiben.

Professionell geöffnet wurde im Jahr 1973 das Cheonmachong, genannt „Grabstätte des himmlischen Pferdes“ nach dem Bild eines galoppierenden Pferdes, das auf einer Sattelklappe bei den Grabbeigaben gefunden wurde. Rund 11.500 weitere Artefakte fanden die Archäologen, aber noch immer ist unklar, welcher Herrscher hier beerdigt liegt. Man vermutet das späte 5. oder frühe 6. Jahrhundert als Todeszeitpunkt. Die Schlange der anstehenden Touristen reicht bis zum Eingang hinaus, aber das Anstellen lohnt sich, denn es geht schnell vorwärts. In einer Vitrine sind die ersten Schätze zu sehen, besser gesagt: Repliken davon. Die Originale der Grabfunde sind wenige Kilometer entfernt im Gyeongju National Museum untergebracht. Aber die goldglänzenden Artefakte sind gar nicht die Hauptattraktion. Viel beeindruckender ist es, innen vor dem Längsschnitt durch den Steinhügel zu stehen. Man kommt nicht umhin, sowohl die Arbeit der Arbeiter aus der Silla-Dynastie als auch die der Archäologen zu bewundern.

Aber man kann ja nicht immer nur große Taten bewundern, man muss sich auch mal selbst herausfordern. Wir fahren mit dem Zug zweieinhalb Stunden nach Nordwesten in die Hauptstadt Seoul. In Jongno-gu, dem historischen Zentrum, steht ein blaues Männchen mit großem runden Kopf, das zu rennen scheint. Zu seinen Füßen ragt eine Treppe in den Untergrund, wo das Running Man Erlebniscenter seit 2017 ein besonderes Unterhaltungskonzept anbietet. Ab 110 Zentimeter Körpergröße darf hier jeder hinein, Kinder unter 13 Jahren allerdings nicht ohne Erwachsene. Die Besucher müssen sich am Anfang für eine Farbe entscheiden, Blau, Rot oder Grün, was besonders spannend ist für Gruppen: Hier kann man Mannschaften bilden und gemeinsam versuchen, die meisten Punkte zu sammeln. Dazu muss man kleine Herausforderungen bestehen, die meist sportlicher Natur sind und teilweise durchaus anspruchsvoll: Dreißig Sekunden können sehr lang werden, wenn man dabei mit den bloßen Händen an Metallringen hängt und betet, die Zeit möge schneller vergehen. Fast schon entspannend ist dagegen die Schreikabine, in der man eine bestimmte Lautstärke erreichen muss, um die Punkte gutgeschrieben zu bekommen.