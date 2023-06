Das Gras liegt in sanften Wellen am Horizont, wie ein grünes Meer. Es ist angelegt wie eine Brandung vor dem Wald – oder wie das Wort vom „wogenden“ Kornfeld rückübersetzt ins Gegenständliche. Maya Lins „Wavefield“ von 2007 verwandelt die Wiese, aber will sie nicht verletzen. Wer in den Skulpturenpark Storm King im amerikanischen Bundesstaat New York kommt, soll das auch nicht tun – deswegen dürfen Besucher nur in bestimmten Wochen in dem „Wellenfeld“ herumlaufen. Von Manhattan fährt man mit dem Auto etwas mehr als eine Stunde, um zu einem der bedeutendsten Freilicht-Ausstellungsorte der Welt zu gelangen. Monumentale Skulpturen liegen eingebettet in die Landschaft westlich des Hudson River – Hügel und Wälder, so weit der Blick reicht, nur ganz in der Ferne ist das Rauschen der Autobahn zu hören. Spazierwege führen zur Kunst, doch querfeldein zu laufen ist auch erlaubt.

Mark di Suveros „Pyramidian“ von 1987 zieht von Weitem den Blick auf sich, eine fast zwanzig Meter hohe Stahlkon­struktion, die an einen Zirkel, vielleicht auch an einen Brunnen oder Bohrturm erinnert. Vier Stahlträger zeigen in die Himmelsrichtungen und auf Himmel und Erde. Menashe Kadishman lässt zwei massive Stahlquader so über dem Boden balancieren, dass der kürzere wirkt, als würde er schweben. Nur an einer Ecke scheint er mit dem sich vorwärts neigenden, größeren Quader verbunden. „Suspended“ heißt das Werk von 1977, das die Schwerkraft auszutricksen scheint. Unter ihm zu stehen fasziniert so viele Besucher, dass man manchmal ein paar Minuten warten muss.

Louise Nevelson setzte 1983 mit „City on the High Mountain“ verschiedene geplante Werke zu einer fast sieben Meter hohen schwarzen Stahlskulptur zusammen, die an ein abstraktes Abenteuerspielgerät erinnert. In weitem Abstand zueinander stehen auch mehrere Werke von Alexander Calder auf den Wiesen: „Black Flag“ zum Beispiel, mehr als sieben Meter hoch, und „Tripes“, dreieinhalb Meter, beide von 1974, schwarze abstrakte Formen aus Metall, die doch an lebendige Wesen denken lassen, an Tiere und Pflanzen.

Viele der monumentalen Werke sind zu groß für andere Räume und erst recht für die Stadt – sie brauchen die weite Landschaft. Als der Unternehmer H. Peter Stern und sein Schwiegervater Ted Ogden den Park 1960 gründeten, wollten sie eigentlich Malereien aus der Hudson-River-Schule in einem Gebäude ausstellen. Am Anfang starteten die beiden verstorbenen Metallunternehmer mit 81 Hektar Land, heute sind es etwas mehr als zweihundert.

Die lieblichen Hügel sind das Werk von Landschaftsarchitekten. Früher war hier eine Brachlandschaft, Millionen Quadratmeter Schotter und Kies hatte die Bauverwaltung für eine nahe gelegene Autobahn abtransportiert. Die neuen Eigentümer erkannten bald das Potential ihres Parks: Aus der regionalen Kunstsammlung wurde bereits in den 1960er-Jahren mehr. Am Ende des Jahrzehnts begann man mit dreizehn Skulpturen aus dem Nachlass des Künstlers David Smith, die Werke in der Landschaft zu verteilen. Bald kamen Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt, viele schufen Skulpturen extra für diesen Ort. Die Gründer kauften auch einen Teil des nahe gelegenen Schunnemunk Mountain, um die Blickachse von Storm King dauerhaft zu schützen – später überließen sie diesen Teil ihres Besitzes dem Bundesstaat, der einen Naturpark daraus machte.

Schutz der Landschaft

Der Blick auf die Berge blieb so frei, wie es sich Stern und Ogden gewünscht hatten, doch heute gibt es andere Pro­bleme. Auch Storm King beteiligt sich an der Debatte über die sozial- und umweltpolitischen Ziele von Museen. Einerseits will man möglichst viele Besucher anziehen, andererseits geht es um den Schutz der Landschaft und größere Biodiversität – zu akkurat gemähte Wiesen ziehen nicht viele Insekten an. Insgesamt 45 Millionen Dollar will die Parkverwaltung investieren, größtenteils aus Spenden. Nicht optimal ans Klima angepasste Pflanzen sollen ersetzt, 650 neue Bäume gepflanzt werden.

Menschen aus allen gesellschaftlichen Gruppen sollen die Kunst erleben können – etwaige vorhandene Schwellen wolle man abbauen. Landschaftsarchitektin Beka Sturges, die diese Ziele umsetzen soll, sagte in einem Interview, man wolle einen noch „großzügigeren“ Ort schaffen, so inklusiv wie möglich. Für viele Menschen scheint das schon zu klappen. Zwischen den Skulpturen liegen Besucher auf Decken, spielen Kinder Fangen. Radfahren ist auch erlaubt. Recht neu ist ein Shuttle, der Gäste in der Gegend herumfährt – an einigen Stellen könnten in Zukunft auch Freiluftaufzüge Höhen ausgleichen.

Nicht alle Werke in Storm King ziehen mit ihren Dimensionen sofort den Blick auf sich. Fast übersehen könnte man zum Beispiel das „Low Building with Dirt Roof (For Mary)“ von Alice Aycock am Waldrand. Die Künstlerin aus dem ländlichen Pennsylvania schuf es 1973 und baute es 2010 für Storm King noch einmal neu. Ein Giebeldach, das mit Gras bewachsen ist, bedeckt ein paar Reihen aufgeschichteter Steine, zu niedrig für ein Haus, das auch unter der Erde versunken sein könnte. Das Werk erinnert an Sagen und Mythen, aber auch an ein früh verstorbenes Kind aus der Familie Aycocks. Genauer hinsehen muss man auch für „Permanent Field Observations“ von David Brooks, der 2018 in der Natur vorkommende Objekte aus Bronze nachbildete und neben den Originalen aus Wald und Feld platzierte – zum Beispiel Ästen oder Steinen. Er wolle damit auch auf die oft unsichtbaren Folgen des Klimawandels aufmerksam machen, so der Künstler damals.

Wem die Gehwege zwischen den Skulpturen zu gepflegt oder zu schattenlos sind, der kann auch in den Wald hineinwandern und von Trampelpfaden auf einen Bach hinunterblicken. Von dort aus betrachtet, ergeben sich neue Perspektiven auf die Kunst: Riesenskulpturen sind nur noch kleine rote oder rostbraune Flecken in der Landschaft. Und der umgestürzte Baum mit den vielen Ästen, die wie von Menschenhand hineingesteckt aus dem Stamm ragen — sieht das nicht auch aus wie Kunst?