Das Eulenkind ist anscheinend noch nicht ganz wach. Zerknirscht blinzelt der Vogelnachwuchs in die ersten Sonnenstrahlen, die gerade durch das Mangrovendickicht auf seinen Höhleneingang fallen. Anders als bei den meisten seiner größeren Verwandten in aller Welt hat ein Kaninchenkauz auf Aruba auch morgens früh vor dem Bau zu stehen und nach Fressbarem Ausschau zu halten. Von wegen Nachteule! Eidechsen und Insekten werden mit dem ersten Tageslicht erst richtig munter. Also ist der komische Kauz auch am Tag aktiv und lässt sich von der karibischen Sonne wachküssen.