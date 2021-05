Urlaub : Das gilt es beim Reisen nun zu beachten

Aktualisiert am

Dürfen wir bald die Höhle verlassen und Grenzen überwinden? Was braucht man für den Urlaub nach Corona? Einige Antworten auf drängende Fragen.

Inseln können anders mit der Pandemie umgehen, etwa Phuket in Thailand. Bild: AFP

Die Freiheit ist nah – noch näher für Geimpfte

Für Corona-Geimpfte beginnt seit der Kehrtwende der Bundesregierung in der vergangenen Woche endlich der Frühling: Außengastronomie, Fitnesscenter, Friseur, Geschäfte, Konzerte – all das kann eingeschränkt wieder besucht werden. Von vollständig Geimpften geht nur ein sehr geringes Ansteckungsrisiko aus, so Experten. Auch beim Urlaub hat ein Öffnungswettlauf begonnen. Immer mehr Reiseländer locken mit Vorteilen für Geimpfte. Und auch wer genesen oder getestet ist, kann reisen.

Beispiel Italien: Ministerpräsident Mario Draghi machte Pfingsturlaubern vergangenen Dienstag ein unwiderstehliches Angebot. Nach einem virtuellen Treffen der Tourismusminister der G 20 in Rom kündigte er an, sein Land werde die Grenzen wohl schon Mitte Mai wieder öffnen. Urlauber aus dem Ausland können dann nach Italien einreisen – ohne fünftägige Quarantäne. Voraussetzung ist der Nachweis einer vollständigen Impfung, einer Genesung oder eines maximal 48 Stunden alten, negativen Tests. Bis zur Einführung des EU-Impfnachweises im Juli sollen die Ergebnisse in einem provisorischen nationalen Gesundheitspass festgehalten werden.