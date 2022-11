Balearen : Das andere Palma

Aktualisiert am

Abseits des glitzernden Mallorcas und geprägt von Armut, Drogen und Clans: Platz im Zentrum des Stadtviertels Son Gotleu in Palma Bild: Patrick Morarescu

Mallorcas Hauptstadt ist sehr schick und teuer geworden. Doch der Linienbus bringt einen in 15 Minuten in eine Welt, in der es weit weniger sorgenfrei zugeht.